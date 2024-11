Suomalaiset rauhanaktivistit menivät Venäjälle ja vaativat nyt, että aseapu Ukrainalle lopetetaan

Suomalaisia rauhanaktivisteja on käynyt Venäjällä ja he vaativat, että aseapu Ukrainalle pitää lopettaa. Asiasta kertoo esimerkiksi aktivistiväen vaatimusadressin sähköpostitse saanut Oras Tynkkynen (vihr) viestipalvelu X:ssa. Tynkkynen on kansanedustaja, joka jakaa eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtajuuden Aleksi Jäntin (kok.) kanssa.

Aktivistien julistus liittyy Pietarissa Venäjällä syyskuun lopulla pidettyyn tapaamiseen, jonka nimenä oli Rauhaa, luontoa, yhteistyötä Itämerellä ja arktisilla alueilla.

Vaikka Ukraina ei ole Itämeren valtio tai arktisella alueella vaan Bessarabiaa, vaativat konferenssin osallistujat julistuksessaan, että Ukrainan sodan ”eskaloituminen pitää välittömästi lopettaa ja länsivaltojen pitää lopettaa asetoimitukset Ukrainaan”. Lisäksi he vaativat, että Venäjä päästetään ensi vuonna järjestettävään Etyjin huippukokoukseen.

– Rauha saavutetaan diplomatialla, yhteistyöllä, ”rajat ylittävällä toiminnalla”, diasporan aktiivisella osallistumisella ja feministisellä agendalla, joka luottaa suojeluun, mielekkääseen osallistumiseen ja ennaltaehkäisyyn konfliktin kaikissa vaiheissa, julistuksessa sanotaan.

Oras Tynkkynen kiinnittää huomiota siihen, että kannanotto ei hiiskahdakaan Pohjois-Korean Venäjän tueksi lähettämistä sotilaista tai Iranin Venäjälle myymistä ohjuksista. Julistuksen mukaan myös rajat pitäisi avata.

Julistuksen useista kymmenistä allekirjoittajista viisitoista on suomalaisia, joukossa muiden muassa Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja sekä vuonna 2023 perustetun Naapuriseuran edustaja. Naapuriseuran perustivat Venäjän nykypolitiikalle myötämieliset suomalaiset petyttyään siihen, että Suomi-Venäjä -seura tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Varsinaisessa rauhantapahtumassa Pietarissa syyskuussa on ollut merkittyinä puhujina paikan päällä kaksi Suomen Naiset rauhan puolesta -liikkeen edustajaa ja yksi miespuolinen suomalainen ”rauhanaktivisti”, jonka puheenvuoron teemana oli ”miten Suomesta tuli USA:n vasallivaltio ja miten liikehdintä tätä prosessia vastaan epäonnistui”.

Kaksipäiväisen tapahtuman järjestäjinä olivat Pietarin alueella toimiva ympäristöjärjestö, Kansainvälinen rauhantoimisto IPB, Naiset rauhan puolesta -liike ja sodanvastainen World Beyond War -järjestö. Kansainvälinen Naiset rauhan puolesta -liike on koko nimeltään Global Women for Peace United Against Nato eli Naiset yhdessä rauhan puolesta ja Natoa vastaan.

Neuvostoliitolla oli aikoinaan useita mielipidevaikuttamiseen erikoistuneita peitejärjestöjä, joista useat olivat juuri kansainvälisiä rauhanjärjestöjä. Näiden rauhanjärjestöjen mielestä sotiin oli syyllinen aina joku muu kuin Neuvostoliitto, ja neuvostoliittolaisella rauhanaatteella pyrittiin heikentämään länsimaiden puolustustahtoa. Neuvostoliiton peitejärjestöjä olivat esimerkiksi Maailman rauhanneuvosto ja Kristillinen rauhankonferenssi. Tämä Neuvostoliiton menettely on tahrannut kaikkien rauhanliikkeiden toimintaa pitkään – mutta osa uudemmistakin rauhanliikkeistä vaikuttaa jatkavan edeltäjiensä viitoittamalla tiellä.

– On surullista, että suomalaisetkin osallistuvat Venäjän propagandan levittämiseen. Onneksi putinistiset äänet ovat Suomessa marginaalissa. Huikea valtaosa suomalaisista ymmärtää paremmin, kansanedustaja Tynkkynen kirjoittaa.