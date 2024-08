Nuorisoa varoitetaan mastoihin kiipeilystä – hengenvaarallista

– Radiomastoihin kiipeily on hengenvaarallista. Luvatonta kiipeilijää uhkaavat putoaminen ja voimakas säteilyvaara, muistuttavat Digita ja poliisi.

Korkeaan mastoon kiivettäessä putoamisvaara on merkittävä, ja vaihtelevat sääolosuhteet kasvattavat riskiä entisestään.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Radiomastoissa on korkeatehoisia lähetinantenneja, jotka on suunniteltu jakamaan RF-tehoa laajalle alueelle. Mastossa antennin lähellä radiotaajuisen signaalin tehotaso on ihmiselle vaarallisen voimakas.

− Erittäin tärkeää on huomioida, että mastoon kiipeäminen on omalle terveydelle hengenvaarallista ilman asianmukaisia varusteita ja ennakkovalmisteluja. Putoamisvaaran lisäksi mastoissa on säteilyvaara. Normaalisti radiotaajuista eli RF-säteilyä ei voi havaita aistein, koska se läpäisee ihon ja vaikuttaa suoraan sisäelimiin ja voi aiheuttaa muun muassa silmävaurioita. Säteilyn haittavaikutukset voivat ilmetä vasta pitkällä aikavälillä, kertoo Digitan asiakaspalvelujohtaja Elina Lehtomäki.

− En kiipeäisi missään olosuhteissa mastoon ilman vaadittavaa mastotyölupaa, koulutusta ja turvavarustusta. Kiivetessämme mastoon asennus- tai huoltotöitä tekemään lähettimet sammutetaan aina tai niiden säteilytehoa pienennetään huomattavasti niin, että mastossa kiipeily on turvallista. Lisäksi meillä on aina käytössämme henkilökohtaiset säteilyilmaisimet, jotka varoittavat liian suuren säteilykentän vaikutusalueelle joutumisesta, Digitassa kahdeksan vuotta mastotyötä tehnyt Jukka Penttonen kertoo tiedotteessa.

Kiipeämisestä seurauksena rikosilmoitus ja korvausvastuu

Mastoon kiipeilijät ovat aina vastuussa aiheuttamistaan vahingoista, Digita muistuttaa. Luvattomasta kiipeilystä tehdään aina rikosilmoitus.

− Mastoon kiipeäminen ilman lupaa voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, koska kiipeily voi estää tai häiritä radioviestintää. Lisäksi kiipeilystä tehty hätäilmoitus työllistää poliisia. Poliisilla on velvollisuus puuttua meneillään olevaan rikokseen ja kiipeilijän itseä vaarantavaan toimintaan, vaikka muutakin tekemistä olisi, poliisitarkastaja Pekka Heikkinen painottaa.

Lisäksi Heikkinen huomauttaa, että kiipeilyn seurauksena voidaan joutua katkaisemaan radio- ja tv-lähetykset, jonka myötä palvelut eivät toimi tai mahdollinen vaaratiedote ei välity. Kaikkineen mastokiipeily voi aiheuttaa suoraan tai välillisesti mittavat vahingot ja sen myötä korvausvastuun.

Sitäkään ei pidä poissulkea, että kun tiedetään muun muassa vesitorneihin ja mastoihin kohdistuneen rikollista toimintaa, jolla voi olla kytkentää hybridivaikuttamiseen, niin mahdollinen kiipeilijä saattaa joutua epäillyksi ja alttiiksi monenlaiselle.