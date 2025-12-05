Natolle suuri muutos – ”Euroopalla edessään vaikea tie”

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat on edelleen sitoutunut Natoon.

– Kesällä saatiin selvät suuntaviivat sille, että tavanomaisen puolustuksen vastuuta lähdetään hiljalleen siirtämään Euroopan vastuulle. Se tulee olemaan hyvin pitkä prosessi. Sen pitäisi olla prosessi, joka tehdään systemaattisesti ja koordinoidusti, Ulkopoliittisen instituutin (UPI) vanhempi tutkija Matti Pesu sanoi torstaina UPI:n tuoreen julkaisun esittelytilaisuudessa.

– Se, taipuuko Yhdysvaltain sisäpoliittinen tilanne tai turbulentti maailmanpoliittinen tilanne siihen, on hyvä kysymys ja on varmaan perusteltua odottaa, että koordinoitu taakansiirto tulee olemaan aika vaikeaa.

Yhdysvaltojen sanotaan edelleen olevan sitoutunut Natoon, koska se palvelee maan intressejä. Yhdysvallat huolehtii strategisesta pelotteesta ja ydinpelotteesta ja on tarpeen mukaan valmis vahventamaan Euroopan puolustusta. Amerikkalaiset kuitenkin katsovat, että eurooppalaisten täytyy ottaa ensisijainen vastuu tavanomaisesta aseellisesta Euroopan puolustamisesta.

– Sinänsä Yhdysvallat on edelleen Euroopassa sotilaallisesti aika vahvasti läsnä. Vielä ei tiedetä, kun Yhdysvallat työstää puolustusstrategiaansa, mitä sieltä lopulta tulee ja miten ne päätökset vaikuttavat konkreettisesti Yhdysvaltain läsnäoloon Euroopassa, Pesu totesi

Yhdysvaltojen kerrotaan aikovan vähentää joitakin Naton itärajalla olevia joukkojaan. Puolustusliiton pääsihteerin Mark Rutten mukaan tämän seurauksia on kuitenkin liioiteltu ja tämänkaltaiset muutokset ovat normaalia toimintaa.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Antti Pihlajamaa on samoilla linjoilla.

– Yhdysvaltain merkitys on edelleen hyvin suuri suhteessa Euroopan turvallisuuteen, jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltain Euroopassa olevia ydinaseita, hän sanoi torstaina UPI:n tilaisuudessa.

Pihlajamaa korostaa, että Yhdysvallat voi tuottaa ja tarjota tiettyjä sotilaallisia suorituskykyjä, joihin Euroopan mailla on rajallisemmat valmiudet.

– Yhdysvalloilla on kyky tuottaa materiaalista täydennystä vaikkapa pitkän kantaman asejärjestelmien ampumatarvikkeiden muodossa.

– Myös poliittinen painoarvo on iso. Jos mietitään Yhdysvaltojen merkitystä puolustuksen ja pelotteen takana, niin kyllä siinä edelleen on kiistattomia näkökulmia, jotka korostuvat.

Puolustusministeriön erityisasiantuntija Samuli Puhakka katsoo, että Yhdysvaltojen rooli jatkuu olennaisena myös tulevaisuudessa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Puolustusministeriön näkökulmasta se viesti, mikä Yhdysvalloista on tullut, on ollut aika vahva, että edelleen ollaan sitoutuneita Natoon ja Yhdysvaltojen velvoitteisiin puolustusliitossa. Kiinnittäisin huomiota tähän diskurssiin, hän totesi torstaina.

– Me seuraamme ja arvioimme sitä, minkälainen Yhdysvaltojen joukkoryhmitys Euroopassa on, mutta ehkä isommassa kuvassa kuin yksittäisen joukon näkökulmasta.

LUE MYÖS:

Vahvat linnakkeet pitävät Venäjän kurissa – Näin Naton etulinjaa puolustetaan