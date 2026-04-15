Venäjä värvää sotilaita Karjalassa HIV-potilaiden klinikalta

Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa värvätään nyt väkeä jopa HIV-positiivisten hoitokeskuksista. Karjalan HIV- ja muiden tartuntatautien keskuksen seinällä Petroskoissa on värväysjuliste, kertoo Barents Observer -lehti joka sai asiasta vinkin lukijaltaan. Mainos oli sijoitettu aivan hoitokeskuksen vastaanottotiskin viereen, lehti kertoo.

– Etsimme VAPAAEHTOISIA erityiseen sotilasoperaatioon! Rekrytointi on avoinna HIV- ja HEPATIITTI-positiivisille!!, mainoksessa sanotaan. Kirjoitusasu huutomerkkeineen on alkuperäinen.

Värvättäville luvataan 1,7 miljoonan ruplan eli noin 19 000 euron kertamaksu, vuoden mittainen palvelussopimus, jopa kymmenen miljoonan ruplan eli yli 113 000 euron velkahelpotuksia ja muita lisäetuja. Ilmoituksen mukaan rikostuomion saaneiden tai ulkomaalaisten hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Tartuntatautikeskuksessa oli myös toinen ilmoitus. Siinä mainostettiin aloitetta muistopuutarhan istuttamiseksi Petroskoihin Ukrainan sodan osallistujien kunniaksi.

Tiedossa on ollut jo pidempään, että Venäjän asevoimat värvää Ukrainaa myös HIV-, hepatiitti- ja tuberkuloosipotilaita. Asia tuli ilmi, kun Important Stories -lehti uutisoi värväysilmoituksista Avito-ilmoituspalvelussa. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että sopimussotilaiden värväys on siirtynyt myös hoitolaitosten sisätiloihin.

Venäjän puolustusministeriön virallisten määräysten mukaan HIV ja hepatiitti ovat sairauksia, joiden kantajat hylätään suorittamasta asepalvelusta. Rajoitus on ensisijaisesti olemassa potilaiden terveyden suojelemiseksi: sotilaselämän fyysinen rasitus ja psyykkinen stressi voivat pahentaa näitä sairauksia. Lisäksi potilaat tarvitsevat jatkuvaa hoitoa ja huolellista lääketieteellistä valvontaa, joita on vaikea ylläpitää sotilasympäristössä.

Venäjän värväys hyökkäyssotaan on alkanut viime aikoina sakkaamaan, mikä pakottaa viranomaiset etsimään uusia värväyspaikkoja ja -kohteita. Sellaisiksi kelpaavat HIV- ja hepatiittipotilaiden lisäksi esimerkiksi yliopisto-opiskelijat, joihin kohdistuvien värväyspaineiden kasvamisesta kertoi esimerkiksi Moscow Times maaliskuussa.