Nato-maat harjoittelivat Baltian puolustamista – tämä nousi ongelmaksi

Riikan koillispuolella sijaitsevalla Adazin sotilasalueella harjoitellaan Baltian maiden puolustamista Venäjän hyökkäykseltä. Vaikeuksia kuitenkin aiheuttaa lukuisista eri kansalaisuuksista koostuvien taisteluryhmien koordinaatio ja kieliongelmat, uutisoi The Times.

Alkuviikosta Aidazin alueella käynnistyi Titan Shield -harjoitus, jonka tarkoituksena oli harjoitella Baltian puolustusta. Harjoitukseen kuului myös yöoperaatio. Osana sitä italialainen sissiryhmä yritti puolustautua brittien hyökkäykseltä.

Lopulta italialaiset hengähtävät helpotuksesta, kun kanadalaiset vahvistukset saapuvat. Taistelun hiljetessä liittolaiset juovat espressoa ja poseeraavat selfieissä. Sitten eräs saapuneista sotilaista ottaa kännykästään esiin Google Translaten ja käynnistää robottimaisen italialaisäänen.

– Olemme itse asiassa vihollisia. Anteeksi, mutta te kuolitte, kääntäjä sanoo.

Yllättävä käänne on yksi esimerkki vaikeuksista, joita monikansalliset Nato-joukot joutuvat kohtaamaan harjoituksissa. Natossa halutaan nyt panostaa Baltian puolustukseen ja se näkyy siinä, että alueelle halutaan lisää joukkoja.

Aiemmin Naton strategia oli, että Baltiaan sijoitettaisiin vain pieni ”ansalangallinen” joukkoja, jotka eivät yksinään riittäisi torjumaan Venäjän hyökkäystä. Niiden tarkoitus oli viestittää, että hyökkääminen johtaisi sotaan puolustusliiton kanssa, johon kuuluu kolme ydinasemahtia.

Strategian ongelmat olivat ilmeiset. Vuonna 2016 sotaharjoituksessa kävi ilmi, että venäläispanssarit saavuttaisivat Tallinnan ja Riikan vain 60 tunnissa. Viron pääministeri Kaja Kallas totesi viime vuonna, että vanhoissa puolustussuunnitelmissa koko Baltia olisi pyyhitty kartalta.

Nyt Baltiaan sijoitetusta joukoista halutaan rakentaa uskottava pelote itsessään. Saksa on luvannut sijoittaa Baltiaan mekanisoidun jalkaväkiprikaatin, ja Kanada ja Britannia työstävät myös prikaatia sekä Viroon ja Latviaan.

Tehtävä ei ole kuitenkaan helppo. Baltian erottaa muista Nato-maista Kaliningradin ja Valko-Venäjän väliin jäävä kapea Suwalkin käytävä. Titan Shieldissä tarkoitus oli harjoitella miten nopeasti varusteet ja sotilaat saataisiin käytävän läpi Baltiaan, sillä arvioiden mukaan Venäjä pystyisi katkaisemaan käytävän yhdellä nopealla hyökkäyksellä.

Tällainen toiminta poikkeaa vahvasti 2000-luvun alun harjoituksista, joissa keskityttiin asymmetriseen sodankäyntiin erilaisia kapinallisryhmittymiä vastaan.

– Harjoituksen tarkoitus on keskittyä puolustusoperaatioihin perinteisessä skenaariossa, jossa puolustusasemissa olevat sotilaat suojelevat tiettyä maa-aluetta etenevältä viholliselta. Emme ole tehneet tällaista pitkään aikaan, kommentoi Nato-joukkojen komentaja Latviassa, kanadalainen everstiluutnantti Daniel Vincent.

Baltian puolustaminen vaatii Natolta koordinaatiota yli 20 maan asevoimien välillä. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu. Aseet ja viestintäjärjestelmät eivät ole aina yhteensopivia, ja myös koulutus vaihtelee maiden välillä.

Näiden heikkouksien hyväksikäyttö mahdollistikin harjoituksessa paljon pienemmälle brittijoukoille voiton. Brittijoukkojen komentajan, majuri Guy Parkerin mukaan Nato-joukkojen koheesion puute tuli ilmi etenkin yöllä.

– Vastapuolella on jatkuva virta eri maista tulevia sotilaita. Heillä ei ole samanlaista yhteistä ymmärrystä siitä, miten heidän tulisi taistella. Heillä on 11 eri kansalaisuutta, joista monet puhuvat englantia toisena tai kolmantena kielenään, kun taas minulla oli pieni ryhmä, joka on ollut yhdessä lähes puoli vuotta, Parker kertoo.

Brittejä vastaan taistelevissa joukoissa oli muun muassa albanialainen miinanraivausjoukkue, espanjalainen ja slovenialainen tykistöyksikkö, puolalaisia panssareita ja amerikkalaisia Patriot-ilmatorjuntaohjuspattereita. Britit onnistuivat kiertämään muiden Nato-joukkojen etulinjan ja iskemään onnistuneesti selustaan. Vastapuolen panssarit tuhottiin ohjuksilla.

Paikoin brittijoukot ovat onnistuneet voittamaan harjoituksessa jopa kymmenen kertaa suuremmat Nato-joukot. Tulos osoittaa, että oppimiskäyrä on jyrkkä ja harjoitusta tarvitaan lisää

– Asevoimamme ovat olleet osallisina kapinallisjoukkojen torjutnaan keskittyviin operaatioihin Irakissa ja Afganistanissa niin kauan, että olemme ikävä kyllä jättäneet tällaiset harjoitukset kokonaan väliin. Meidän on pakko palata vanhaan mielentilaan, ja löytää uudelleen kyky perinteisiin puolustusoperaatioihin, Vincent arvioi.