HUS:n Lasse Lehtonen MTV:lla: Hinkuyskän lisääntymisellä ei yksiselitteistä syytä

Hinkuyskätapaukset ovat kasvussa Suomessa. HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan sairauden kasvulle niin Suomessa kuin muuallakin Pohjois-Euroopassa ei ole yksiselitteistä syytä. Hän kertoo MTV:n uutisille, että taustalla voi olla se, että ihmiset ottavat aiempaa vähemmän tehosterokotteita.

Syynä tehosterokotteiden määrän laskulle on Lehtosen mukaan paitsi se, ettei tehosterokotteita ole muistettu ottaa, sillä tautia on esiintynyt aiemmin vähemmän, myös rokotevastaisuus. Rokotuksista on käyty viime aikoina julkista keskustelua.

Yhtenä syynä hinkuyskän kasvulle Lehtonen esittää koronapandemiaa. Korona-aikana ihmiset ovat olleet eristyksissä eivätkä ole altistuneet taudille samalla tavalla. Nyt ihmiset ovat enemmän tekemissä ja altistuvat hinkuyskälle luontaisesti. Hän muistuttaa, että hinkuyskää aiheuttavaa bakteeria esiintyy jatkuvasti ympäristössä.

Hinkuyskä on pääosin tavanomaisilla antibiooteilla hoidettava tauti. Lehtonen kuitenkin huomauttaa, että hinkuyskä voi aiheuttaa tavallista vakavampia hengitystieoireita. Pienillä lapsilla sairaus voi olla vakava ja kehittyä keuhkokuumeeksi.