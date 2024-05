Asiantuntijan mukaan Tanska tarvitsee apua Venäjän öljytankkerien pysäyttämiseksi

Venäjä käyttää niin sanottua ”varjolaivastoa” kiertääkseen länsimaiden vuonna 2022 asettamat kansainväliset pakotteet. Venäjän meritse tapahtuvalle öljynviennille on asetettu hintakatto, joka on 60 dollaria barrelilta. Todellisuudessa Venäjä kiertää pakotteet.

Euroopan unionissa on pohdittu keinoja, joilla voitaisiin vahvistaa hintakaton tehoa ja vaikeuttaa sen kiertämistä. Tanska voisi alkaa tarkastaa venäläistä öljyä kuljettavia tankkereita ja voisi mahdollisesti jopa estää niiden kulkemisen vesiensä kautta.

– Naton ja EU:n on tuettava Tanskaa kaikin keinoin, jotta Venäläiset öljytankkerit saadaan pysäytettyä, ja niiden eteneminen Itämeren ja Tanskan salmien kautta estetään, sanoo ruotsalainen Venäjä-asiantuntija Anders Åslund X-viestipalvelussa.

Kreml on ilmoittanut vastatoimista mahdolliseen rajoittamiseen vastatakseen. Venäjällä rajoittamista on kuvailtu vihamieliseksi teoksi, johon tullaan vastaamaan kostotoimin.

Varjotankkereiden vakuutus on usein määritelty tuntemattomaksi tai puutteelliseksi, mikä on nostanut keskiöön myös merkittävän ympäristöuhan muiden uhkatekijöiden oheen. Tarkastuksilla varmistettaisiin, että öljyä kuljettavilla tankkereilla on länsimainen vakuutus, joka korvaisi mahdollisen ympäristövahingon. Venäjän öljyn kuljetukseen käytettävä reitti kulkee myös varsin läheltä Helsinkiä.

Viimeisten noin 12 kuukauden aikana Suomenlahdella on liikennöinyt 313 varjotankkeria, joiden vakuutus oli tuntematon tai puutteellinen. Kuljetusten arvo on ollut 31 miljardia euroa.

Euroopan Unionin estotoimia haastaa muun muassa YK:n merioikeusyleissopimus UNCLOS, joka muodostaa oikeudellisen sääntelykehikon kaikelle meriin kohdistuvalle toiminnalle. Sopimuksia pyritään soveltamaan Venäjän kohdalla.

Tanskan ympäristöministeri on aiemmin todennut, että rajoittamisen mahdollisesta onnistumisesta ei vielä ole takeita, ja samalla Tanskassa seurataan kuinka muut jäsenmaat tukevat Tanskaa, ja osallistuvat rajoitustoimien täytäntöönpanoon.

