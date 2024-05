”Ukrainalla oikeus vastata” – Britannia hyväksyy iskut Venäjälle

Britannian ulkoministeri David Cameron vahvisti toukokuun alussa Kiovassa, että Ukrainalla on lupa käyttää brittiläistä alkuperää olevia asejärjestelmiä Venäjän alueelle kohdistuviin iskuihin.

Kun Venäjä pommittaa jatkuvasti sotilas- ja siviilikohteita eri puolilla Ukrainaa, on luontevaa, että puolustajalla on oikeus vastatoimiin.

Cameronin lausunto poikkeaa useimpien Ukrainan läntisten tukijoiden noudattamasta varovaisesta linjasta. Vladimir Putinin aloitettua helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyssodan suurin osa Ukrainaa tukevista maista on Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtavan Peter Dickinsonin mukaan edellyttänyt, että niiden toimittamia aseita käytetään vain Ukrainan omalla alueella.

Hän katsoo rajoitusten heijastelevan laajalle levinnyttä huolta nykyisen sodan mahdollisesta eskaloitumisesta laajemmaksi eurooppalaiseksi konfliktiksi. Kremlin käyttää tätä hänen mukaansa taitavasti hyväkseen varoitellessaan Venäjän ”punaisista linjoista” ja uhkaillessaan ydinaseiden käytöllä.

Ontto kiristys

Vladimir Putinin reaktio Ukrainan lisääntyneisiin iskuihin Venäjän miehittämälle Krimille on ollut Dickinsonin mukaan jopa yllättävän laimea. Kun Ukraina käytti itse kehittämiään lennokkeja ja länsimaiden toimittamia ohjuksia tuhotakseen kolmanneksen Venäjän Mustanmeren laivastosta, presidentti vain määräsi jäljellä olevat alukset vetäytymään niemimaalta.

– Kun Venäjän hyökkäys on jatkunut jo kolmatta vuotta, on viitteitä siitä, että läntiset johtajat olisivat vihdoin voittamassa itsetuhoisen pelkonsa sodan eskaloitumista kohtaan. David Cameron on esittänyt käänteentekeviä kommentteja brittiläisten aseiden käytöstä kohteisiin Venäjällä ja Yhdysvallat on alkanut toimittaa Ukrainalle suuria määriä pitkän kantaman Atacms-ohjusjärjestelmiä, jotka yltävät koko Ukrainan miehitetylle alueelle, Dickinson sanoo.

Kreml uhittelee taas kerran ydinaseilla, mutta mitään konkreettisia vastatoimia ei ole ainakaan toistaiseksi nähty. Samaan aikaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ponnekkaasti toistanut, että Ukrainan tueksi saatettaisiin tietyin edellytyksin lähettää myös Nato-maiden joukkoja.

