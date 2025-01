Nato julkaisi videon varusmiehistä Lapissa: Tätä on suomalainen sisu

Puolustusliitto Nato on julkaissut videon Lapin metsissä harjoittelevista suomalaisista varusmiehistä.

Jutun alla olevalla videolla he kuvailevat englanniksi, mitä suomalainen sisu tarkoittaa.

– Et voi ymmärtää sanaa, jos et ole käynyt Suomessa. Sinun pitää tulla tänne ja olla ulkona murtumispisteeseen asti. Kun olet tullut hyvin vihaiseksi, sinulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa. Se on kuin kiukun polttoainetta, varusmies kertoo videolla.

Naton videolla näkyy revontulia, kauniita Lapin maisemia ja varusmiehiä hiihtämässä metsässä. Varusmiehet etenevät tavaroidensa kanssa umpihangessa.

– Voit löytää sen täältä Suomesta, varusmies toteaa suomalaisesta sisusta.

Suomalaissotilaiden sinnikkyyttä on ihailtu sosiaalisessa mediassa. Jutun julkaisuhetkellä videota on katsottu viestipalvelu X:ssä yli 56 000 kertaa. Sillä on myös yli 300 jakoa.

Why would anyone put themselves through military training deep in the forests of Finnish Lapland? 🇫🇮

Tap to watch these young conscripts explain their commitment to serving their country ⤵️

— NATO (@NATO) January 28, 2025