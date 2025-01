Nato-johtaja: Eurooppa on samassa tilanteessa kuin kiehuva sammakko

Naton korkea-arvoinen virkamies on vahvistanut, että Venäjä suunnitteli saksalaisen asevalmistaja Rheinmetallin johtajan Armin Pappergerin tappamista.

Yhdysvaltojen ja Saksan tiedustelupalvelut saivat suunnitelman tietoonsa riittävän ajoissa ja estivät sen toteuttamisen. Salamurhasuunnitelmia oli muistakin eurooppalaisen puolustusteollisuuden johtajista, muistuttaa Politicon mukaan Naton innovaatioista, kyber- ja hybridiasioista vastaava apulaispääsihteerin James Appathurai.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Naton korkea-arvoinen virkamies on virallisesti vahvistanut, että Pappergerin tappamista koskeva suunnitelma oli olemassa, josta maailmanlaajuiset tiedotusvälineet kertoivat laajasti heinäkuussa 2024.

– Olemme nähneet sabotaasitapauksia eri Nato-maissa parin viime vuoden aikana, ja tarkoitan tällä junien suistamista raiteilta, tuhopolttoja, hyökkäyksiä poliitikkojen omaisuutta vastaan, salaliittoja teollisuuden johtajien murhaamiseksi, kuten julkisesti Rheinmetallin johtajan murhaamiseksi, mutta myös muita salaliittoja on ollut”, Appathurai kertoi tiistaiaamuna hybridisodankäyntiä käsitelleessä Euroopan parlamentin valiokunnan kokouksessa.

Appathurain mukaan venäläiset rekrytoivat henkilökuntaa juoniinsa verkossa ja käyttävät rikollisjengejä tai tietämättömiä nuoria tai maahanmuuttajia rikosten toteuttamiseen.

– Ne ovat yleensä toteutukseltaan aika karkeita, mutta niillä on tarkoitus: se on levottomuuden luominen Ukrainan tuen heikentämiseksi, James Appathurai sanoi.

Appathurai kertoi Euroopan parlamentin jäsenille, että Venäjän strateginen doktriini on saavuttaa voitto poliittisen voiton kautta, kaikkia mahdollisia keinoja käyttäen. Niihin lukeutuu kriittisen infrastruktuurin vahingoittaminen ja poliittinen häirintä.

Appathurai sanoi, että Euroopan on päästävä pois ”kiehuvan sammakon” mentaliteetista. Vertauksessa kiehuvasta sammakosta eläin on vedessä kattilassa, jonka lämpötila nousee. Sammakko alkaa säädellä omaa ruumiinlämpöään, eikä ymmärrä hypätä pois kattilasta. Kun vesi on jo kiehumassa, on myöhäistä. Sammakko kuolee, koska se ei ole hypännyt pois ajoissa.

Appathurai toisti Nato pääsihteeri Mark Rutten sanoja joulukuulta. Tuolloin Rutte sanoi, että on aika siirtyä sodan aikaiseen ajattelutapaan.

– Pääsihteeri sanoi ensimmäisessä puheessaan, että tarvitsemme sota-ajattelua, myös siksi, että kaikkia maitamme vastaan on käynnissä jatkuva ja kiihtyvä epävakauttamiskampanja. Sabotaasiin saakka, Appathurai sanoi Politicolle valiokunnan kuulemisen jälkeen.