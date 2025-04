Ministerin mukaan EU:n vastatoimista poistettiin 59 miljoonalla eurolla Suomen tuotteita

EU on päättänyt vastatoimista Yhdysvaltojen aiemmin asettamille teräs- ja alumiinitulleille. Yli 25 miljardin euron tullien piiriin kuuluu muun muassa kulutustuotteita. Vastatoimet tulevat voimaan portaittain.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) mukaan Suomi on vaikuttanut aktiivisesti siihen, ettei tuotelistalle päädy Suomelle keskeisiä valmistavan teollisuuden tuotantopanoksia ja teknologiatuotteita.

– Suomen vaikuttamistyön seurauksena listalta poistettiin Suomen tuotteita 59 meur arvosta. Hallitus jatkaa työtä varmistaakseen viennillemme tärkeiden sektoreiden suojaamisen myös jatkossa, Tavio sanoo X-palvelussa.

– Jatkamme pyrkimystä vapaaseen transatlanttiseen kauppaan, hän jatkaa.

Tilanteeseen on hänen mukaansa syytä löytää neuvoteltu ratkaisu EU:n ja Yhdysvaltain välillä.

LUE MYÖS:

Petteri Orpo: EU:n vastatoimien oltava täsmällisiä ja harkittuja



EU:ssa on päätetty vastatoimista US aiemmin asettamiin teräs- ja alumiinitulleihin. Mukana on mm. kulutustuotteita.

Suomi on aktiivisesti vaikuttanut siihen, että tuotelistalle ei päädy eräitä elinkeinoelämällemme keskeisiä valmistavan teollisuuden tuotantopanoksia ja…

— Ville Tavio (@VilleTavio) April 9, 2025