Miksi PS kampanjoi kokoomuksen vaalimainoksilla? Näin some-vastaava selittää

Joensuun Perussuomalaiset hyödyntää kokoomuksen vanhoja vaalimainoksia osana kuntavaalikampanjaansa. Asian nosti esiin Porvarillisen Työn Arkiston arkistonjohtaja Riku Keski-Rauska, joka kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

Keski-Rauska on jakanut kuvakaappauksen Joensuun Perussuomalaisten some-tililtä, jonka kuvista on selvästi tunnistettavissa kokoomuksen vanhat vaalimainokset. Alkuperäinen Marx-juliste ”älä anna sosialistien leikkiä rahoillasi” on Keski-Rauskan mukaan vuodelta 1972 ja toinen ”valitse isänmaallisia ehdokkaita” taas 1920-1930 -lukujen taitteesta.

Keski-Rauska toteaa kyseisten kuvien julisteiden sisältyvän Porvarillisen Työn arkiston kokoelmiin eikä aineiston käytöstä ole sovittu eikä lähdettä ole kerrottu.

– Eksoottista. Mutta hei, mehän eletään 2020-lukua! kirjoittaa Keski-Rauska X:ssä.

Joensuun Perussuomalaisten puheenjohtaja Anssi Jumppanen ei tiedä asiasta mitään, vaan kehottaa kääntymään some-vastaava Jukka Juvosen puoleen.

Miten kommentoitte tätä, että perussuomalaiset hyödyntää omassa mainonnassaan kokoomuksen vaalimainoksia?

– Nämä kuvat eivät ole alkuperäisessä muodossaan ja jos kokoomus haluaisi väittää, että tässä on rikottu tekijänoikeuksia, niin mielestäni se ei pidä paikkansa, koska kuten sanoin, niitä on muokattu.

Juvonen viittaa muokkauksilla kuvasuhteiden muutoksiin, leikkauksiin sekä esimerkiksi siihen, että niihin on lätkäisty päälle perussuomalaisten logo.

Marx-julisteesta on leikattu myös alkuperäisessä vaalimainoksessa alla oleva teksti ”sulku sosialismille siksi kokoomus”.

Kuvat ovat silti tunnistettavissa kokoomuksen vanhoiksi vaalimainoksiksi. Pidätkö oikeutettuna, että niihin vain lätkäistään päälle perussuomalaisten logo?

– Edelleen korostan, että ne eivät ole alkuperäisiä, vaan niitä on muokattu.

Mistä olette napanneet nämä some-käyttöönne?

– Nämä samat kuvat pyörivät netissä joka vuosi ja kaikissa vaaleissa.

Perussuomalaisten some-vastaavan kommentit eivät Keski-Rauskaa vakuuta:

– Tuolla argumentilla mikä tahansa alkuperäinen teos, sen osalta voidaan sanoa, ettei se ole enää alkuperäinen sen jälkeen, jos siihen menee vaikka tussilla laittamaan jonkun oman merkinnän.

Keski-Rauskan mielestä juridista vääntöä olennaisempaa on kuitenkin tämä:

– Yleensäkin hyviin tapoihin kuuluu, että ensinnäkin kysytään tai sanotaan, että ollaan käyttämässä tällaista ja niille, jotka sen näkevät – heillekin on minusta ihan kohtuullinen tieto, että tämä onkin Kansallisen Kokoomuksen mainos. Ja minusta on myös aika mielikuvituksetonta, jos 1930-luvun kokoomukselta pitää ottaa mainonta, lisää Keski-Rauska.