Venäjän senaattori vankilaan: Tilasi palkkamurhan ja jäi kiinni

Venäjän parlamentin ylähuoneen jäsen eli senaattori on tuomittu kymmeneksi vuodeksi vankeuteen palkkamurhan tilaamisesta.

Venäjän parlamentti on kaksikamarinen. Alahuoneessa eli duumassa on 450 jäsentä ja ylähuoneessa eli liittoneuvostossa 178 jäsentä – kaksi jokaiselta alueelta. Nyt tuomittu senaattori Dmitri Saveljev on entinen Tulan alueen senaattori, joka pidätettiin virasta elokuussa 2024.

Senaattori Saveljev antoi vuonna 2023 tuttavalleen Juri Nefedoville tehtäväksi järjestää liikemies Sergei Ionovin murhan. Ionov oli Saveljevin liikekumppani Optomonitoring-nimisessä yrityksessä, joka valmistaa kaasu- ja öljy-yhtiöille valvontajärjestelmiä.

Sergei Ionov suoritti näihin aikoihin vankeusrangaistusta matkakulujen kavalluksesta. Saveljev yritti saada liikekumppaninsa luopumaan osuudestaan yhteisessä yrityksessä, mutta Ionov oli kieltäytynyt. Tuolloin senaattori Saveljev päätti tilata murhan ja tarjosi tehtävästä välikäsien kautta vankeinhoitolaitos FSIN:n upseerille 100 000 dollaria. Vankeinhoidon edustaja kertoi asiasta sisäisen turvallisuuden palvelu FSB:lle, joka lavasti murhan jotta saisi Saveljevin kiinni itse teosta ja maksamasta palkkamurhasta.

Saveljevin tuomiosta kertovat useat venäläiset ja venäjänkieliset mediat, esimerkiksi Moscow Times ja RBK.

Saveljev kiisti syyllisyytensä. Hänen välikätensä, rikoskumppani sen sijaan tunnusti, ja sai neljän vuoden vankeusrangaistuksen. Saveljevilta vietiin myös kolme Venäjän valtion myöntämää tunnustuspalkintoa ja kunniamerkkiä.

Dmitri Vladimirovitš Saveljev on Neuvostoliiton asevoimissa Afganistanissa palvellut laskuvarjojääkäri eli desantnik joka on suorittanut oikeustieteistä tohtorin tutkinnon. Hän on työskennellyt uransa aikana muun muassa öljy-yhtiö Lukoilin Nižni Novgorodin -johtajana ja varatoimitusjohtajana sekä lyhyen jakson vuosina 1998-1999 Venäjän valtion öljyputkiyhtiö Transneftin toimitusjohtajana. Parlamentin alahuoneen eli duuman edustajana Saveljev toimi 1999-2016, jonka jälkeen hänestä tuli liittoneuvostoedustaja eli senaattori.

Euroopan unioni, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ukraina ovat määränneet Saveljeville pakotteita vuosista 2022 ja 2023 alkaen.

Pakotteista huolimatta Saveljev onnistui siirtämään kahden aikuisen poikansa nimiin Lontoon lähellä sijaitsevan 12,5 miljoonan punnan arvoisen kartanon, Nižni Novgorodissa sijaitsevat vodkatislaamon, ravintolan ja kuntosaliketjun, yhden ostoskeskuksen Moskovassa, Saveljevin osuuden palkkamurhahankkeeseen johtaneesta Optomonitoring-yrityksestä sekä vielä osuuden ravitsemuslisiä valmistavasta Avan-Bio -yrityksestä, jonka toinen omistaja on Neuvostoliiton ensimmäisen naiskosmonautin, duumaedustaja Valentina Tereškovan tytär.