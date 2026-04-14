Ranska vaatii uutta nimeä Tallinnan kommunismin uhrien museolle

Ranska vaatii Viroa muuttamaan Tallinnaan pian avautuvan kommunismin uhrien museon nimeä, kertoo Eesti Ekspress.

Ranskan suurlähetystö lähetti viime viikolla kirjeen Viron oikeusministeri Liisa-Ly Pakostalle ja ulkoministeri Margus Tsahknalle.

– Museon nimen tulisi heijastaa sen koko historiaa, ei vain Neuvostoliiton kommunistihallinnon rikoksia, suurlähetystö toteaa.

Museo avataan kesällä Patarein entiseen vankilaan, jossa monet poliittiset vangit istuivat tuomioitaan neuvostoaikoina.

Ranskan mukaan vankila liittyy myös natsien hirmutekoihin ja holokaustin uhreihin, koska sinne tuotiin aikanaan noin 300 juutalaista Pohjois-Ranskassa sijainneelta Drancyn leiriltä. Valtaosa heistä tapettiin tai kuoli pakkotyössä.

Suurlähetystön mukaan juutalaisten uhrien sivuuttaminen olisi ristiriidassa museon tavoitteen kanssa, jonka pitäisi auttaa ymmärtämään totalitaaristen hallintojen epäinhimillistä luonnetta. Siksi Ranska ehdottaa museolle uutta nimeä. Vaihtoehtoina se esittää nimeä kansainvälinen kommunismin ja natsismin uhrien museota tai kansainvälinen totalitaaristen hallintojen uhrien museota.

Oikeusministeri Pakosta sai viime kesänä samanlaisen ehdotuksen myös Viron juutalaismuseolta ja maan päärabbi Efraim Shmuel Kotilta. Tuolloin ministeri vastasi, ettei nimen muuttamista valmistella. Samalla hän vakuutti, ettei holokaustin uhreja unohdeta.

Pakostan mukaan uuteen 5 000 neliömetrin suuruiseen museoon on tarkoitus varata erillinen alue holokaustin uhreille. Hänen mukaansa näyttelyssä käsitellään myös holokaustia sekä Neuvostoliiton juutalaisvastaista politiikkaa.

LUE MYÖS:

Viro aikoo paljastaa lisää kommunismin rikoksia