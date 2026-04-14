Tallinnalainen bussikuski sekaantui FSB:n juoneen murhata Volodymyr Zelenskyi

Viron suojelupoliisi Kapon uudessa vuosikirjassa kerrotaan tapauksesta, jossa Tallinnassa työskennellyt linja-autonkuljettaja ajautui auttamaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n salamurhaajia. Asiasta kirjoittaa Delfi.

Ukrainalainen Stanislav Matlak muutti perheineen Viroon vuonna 2019. Hänen yhteytensä FSB:hen juontavat vuoteen 2017, jolloin hänet pidätettiin Horlivkan rajanylityspaikalla Venäjän miehittämässä Donetskissa. Häntä syytettiin salakuljetuksesta, mutta kuulustelujen jälkeen FSB vapautti hänet.

Matlak eli Virossa muutaman vuoden rauhallista elämää, mutta vuonna 2023 häneen otti yhteyttä salaperäinen henkilö, joka muistutti häntä vuosien takaisesta tapauksesta rajalla. Kyse oli FSB:stä, joka ei tuolloin kuitenkaan tiennyt miehen muuttaneen Viroon.

Yhteydenotolla FSB aktivoi Matlakin agentikseen. Hän sai tehtäväkseen hankkia virolaisia SIM-kortteja, aktivoida ne ja toimittaa puhelinnumerot FSB:n yhteyshenkilölle. Niiden avulla FSB loi tilejä muun muassa Telegramiin, Viberiin ja WhatsAppiin. Tilejä käytettiin agenttien väliseen yhteydenpitoon.

Kapon vuosikirjan mukaan Matlak ei saanut FSB:ltä palkkiota palveluksistaan. Häntä motivoi yhteistyöhön pelko Venäjän alueelle ja Venäjän miehittämille Ukrainan alueille jääneiden sukulaisten ja omaisuuden puolesta.

Matlakin värväsi Maksim Mišustin, joka kuului Ukrainaa vastaan toimineeseen FSB:n verkostoon. Verkoston suunnitelmiin kuului Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja tiedustelujohtajien murhaaminen.

Delfi kertoo aiempiin uutisiin viitaten, että FSB:n verkoston tarkoituksena oli ottaa ensin Zelenskyi panttivangiksi, pakottaa hänet lukemaan ennalta laadittu puhe ja tappaa hänet myöhemmin. Kohteina olivat myös Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n silloinen johtaja Vasyl Maliuk ja sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov.

Virosta hankittuja SIM-kortteja on saatettu käyttää FSB:n murhahankkeen valmistelussa.

Matlak karkotettiin Virosta 20. toukokuuta 2025 ja hänet luovutettiin Ukrainan viranomaisille.

