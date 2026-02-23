Nastarenkaissa voi piillä merkittävä riski – autoilijoille tärkeä muistutus

Klaukkalassa tapahtui tammikuussa 2025 traaginen liikenneonnettomuus, jossa menehtyi neljä nuorta ihmistä. Onnettomuustietoinstituutin (OTI) julkaiseman tutkintaselostuksen mukaan autossa oli heikkokuntoiset nastarenkaat, mikä vaikutti onnettomuuden taustalla. Eturenkaissa nastoja oli jäljellä vain noin puolet alkuperäisestä määrästä, mikä osaltaan vaikeutti auton hallintaa haastavissa olosuhteissa.
Nastarenkaiden kuntoerot arvioitiin merkittäväksi riskitekijäksi Traficomin teettämässä tutkimuksessa jo vuonna 2017. Rengasliikkeisiin tuli tuolloin yhä useammin uusittavaksi nastarenkaita, joissa oli vielä kohtuullisesti urasyvyyttä jäljellä, mutta nastat olivat irronneet, katkenneet tai pyöristyneet tehottomiksi.
Valitettavasti näin näyttäisi käyneen myös Klaukkalan onnettomuusauton eturenkaille, sanoo tutkiva viestintäkonsultti Jouko Lahti Renkaat kelin mukaan -hankkeesta.
Tutkimuksessa esitettiin useita toimenpidesuosituksia ongelmaan puuttumiseksi.
– Keskivertoautoilijankin olisi syytä kierrättää renkaiden sijaintia myös talvikauden aikana, jos etuvetoisella autolla ajetaan pääasiassa paljaalla asfaltilla. Rengassarjan tasainen kuluminen on tavoiteltavaa liikenneturvallisuuden, ympäristön ja taloudellisuuden kannalta, Lahti painottaa tiedotteessa.
Lahti tarkentaa vielä asiaa Verkkouutisille:
– Eli renkaiden paikkaa vaihdetaan akselilta toiselle niiden pyörimissuuntaa muuttamatta. Tämähän on varsin yleistä renkaiden kausivaihdon yhteydessä, mutta suositeltavaa tehdä myös ajokauden aikana, Lahti toteaa.
Suositus koskee hänen mukaansa myös takavetoisia autoja, mutta renkaiden kulumiserot korostuvat etuvetoisilla autoilla. Mikäli renkaiden väliset kuntoerot pääsevät kasvamaan suuriksi, siinä tapauksessa paremmat renkaat laitetaan taakse.
– Poikkeuksena ovat sellaiset sähköautot, joissa autonvalmistaja on mitoittanut etu- ja taka-akseleille eri kokoisen vanteen ja renkaan. Tämä valitettavasti estää renkaiden järkevän kierrättämisen akselilta toiselle, Lahti jatkaa.
Kitkat yleistymässä
Kitkarenkaiden osuus henkilöautojen talviliikenteessä on noussut kymmenessä vuodessa noin 13:sta arviolta 22–23 prosenttiin. Samaan aikaan on kasvanut myös kitkarenkaiden osuus kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa.
Nastarenkaat ovat kuitenkin yhä yliedustettuna talvikeleillä tapahtuneissa kuolonkolareissa suhteessa niiden esiintymiseen talviliikenteessä. Kuolonkolarien vähentymisen myönteistä kehitystä puolestaan selittää erityisesti ajonvakautuksen yleistyminen henkilöautoissa.
Talvirenkaiden markkinakoko on pysytellyt viime vuosina noin 1,9 miljoonan renkaan tuntumassa, joten uudet talvirenkaat on hankittu vuosittain keskimäärin 475000 autoon.
– Markkinatilastojen valossa vuosittain jopa 40000 autoilijaa näyttäisi vaihtaneen nastoista kitkoihin. Karkeasti arvioiden joka kymmenes nastakuski on siirtynyt käyttämään kitkarenkaita viimeisen viiden vuoden aikana, Lahti päättelee tiedotteessa.
Kitkarenkaiden yleistymistrendi näkyy myös Väyläviraston asiakastutkimuksissa. Kitkarenkaat olivat viime talvena käytössä jo 24,3 prosentissa autollisista kotitalouksista, kun osuus vuonna 2018 oli vain 15,3 prosenttia. Osuudet sisältävät myös usean auton kotitaloudet, joissa autot on varustettu eri talvirengastyypeillä.
Vuoden 2025 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tausta-aineistosta ilmenee, että kitkarenkaiden käyttö painottuu eteläiseen Suomeen.