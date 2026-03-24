Joka kolmas suomalainen pesee autonsa liian harvoin

ABC-ketjun teettämän kyselytutkimuksen mukaan noin joka kolmas suomalainen (32 prosenttia) pesee autonsa vain muutaman kerran vuodessa, vaikka auton valmistajat ja autopesua tarjoavat yritykset yleisesti suosittavat pesua noin 3–4 viikon välein. Kevään kurakaudella auto pitäisi suositusten mukaan pestä tätäkin useammin.

Kerran kuukaudessa auton pesee 26 prosenttia vastaajista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kolme tärkeintä syytä pestä auto olivat puhtaan auton ulkonäkö (80 prosenttia), auton maalipinnan ja alustan suojaaminen suolalta ja lialta (74 prosenttia) sekä auton jälleenmyyntiarvon säilyttäminen (29 prosenttia).

– Auton säännöllinen pesu on tärkeää sekä ulkonäön että turvallisuuden kannalta. Likaisuus muun muassa heikentää auton kamerapohjaisten turvajärjestelmien toimintaa, ja hoitamaton auto menettää arvoaan. Pesu on olennainen osa auton kunnossapitoa, kertoo liikenteen energioista ja autopesuista vastaava johtaja Tiina Viksten SOK:lta.

Kyselyssä selvitettiin myös, mikä vaikuttaa eniten pesupaikan valintaan. 39 prosenttia vastaajista piti sijaintia ja helppoa saavutettavuutta tärkeimpänä tekijänä. Toiseksi tärkeintä oli hinta (36 prosenttia) ja kolmanneksi nousi pesutulos ja laatu (16 prosenttia).

Kyselyn avointen vastausten perusteella etenkin nykyistä edullisempi pesun hinta saisi ihmisiä pesemään auton yhä useammin. Kysyttäessä auton kertapesun sopivaa hintaa, suurin osa vastaajista (40 prosenttia) arvioi hinnan olevan 10–15 euroa.

Yli puolet haluaa automaattipesun

Kyselyyn vastaajista selvästi suurin osa (56 %) pesee autonsa mieluiten automaattipesussa. Toiseksi eniten, eli noin neljännes suosii itse tehtävää käsipesua.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Automaattipesuloita käyttävät kokevat palvelut luotettavaksi, sillä suurin osa (65 %) ei ole kokenut minkäänlaisia ongelmia niiden käytössä.

– Automaattipesujen suosiota selittävät erityisesti niiden nopeus, helppous ja mahdollisuus hoitaa pesu muun asioinnin yhteydessä. Automaattipesuissa huolehditaan monipuolisesti myös ympäristöystävällisyydestä muun muassa puhdistamalla pesuvedet ja käyttämällä kuhunkin vuodenaikaan parhaiten sopivia, ympäristöystävällisempiä pesuaineita”, Viksten taustoittaa.

Kyselytutkimus toteutettiin S-ryhmän kannassa maaliskuussa 2026. Kyselyn kohderyhmänä olivat autotalouteen kuuluvat asiakasomistajatalouksien jäsenet. Vastaajien kokonaismäärä oli 1604. Heistä puolet oli naisia ja puolet miehiä.