Polttoaine varastetaan yön aikana – yrittäjille miljoonien eurojen lisälasku

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry selvitti kuljetusbarometrissään polttoainevarkauksien yleisyyttä. Joka neljäs kuljetusyritys on joutunut polttoainevarkauden kohteeksi viimeisen vuoden aikana, mutta yrittäjät eivät koe poliisin ottavan heihin kohdistuvaa rikollisuutta vakavasti.

Lähi-idän kriisin vaikutukset polttonesteiden hintaan ovat tällä hetkellä rajuja ja hinnat korkealla. Tämä saattaa lisätä varkausien määrää.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n viime vuoden lopun Kuljetusbarometriin vastanneista 513 kuljetusyrityksestä 24 prosenttia oli joutunut polttoainevarkauden kohteeksi viimeisen vuoden aikana. Varkauksia oli sattunut tyypillisimmillään kahdesta kolmeen yritystä kohden.

Tämä päti 45 prosenttiin polttoainevarkauden kohteeksi joutuneista. Yli viisi kertaa kuluneen vuoden aikana polttoainevarkauksia oli kohdannut 10 prosenttia varkauden kohteeksi joutuneista.

– Juuri nyt polttonesteiden hinnat ovat olleet kovassa nousussa Lähi-idän kriisin vuoksi. Kuljetusalan kentältä kuullun mukaan tämä näkyy myös varkauksissa. Jos tilanne pitkittyy, polttoainevarkauksilta kannattaa kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksissä suojautua eri keinoin, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala toteaa tiedotteessa.

Kujala listaa keinoiksi esimerkiksi varastojen ja ajoneuvojen tankkien sijoittamisen siten, etteivät luvattomat vierailijat pääse niihin käsiksi, valaistuksesta huolehtimisen sekä kuljettajien kouluttamisen tunnistamaan epäilyttävät toimet ja miten toimia havaitessaan epäilyttävää toimintaa.

Tyypillisin taloudellinen tappio viimeisen vuoden aikana polttoainevarkauden kohteeksi joutuneilla on ollut 500–1000 euroa, ilmoitti 39 prosenttia polttoainevarkauden kohteeksi joutuneista.

Alle 500 euron tappion kärsi 32 prosenttia varkauden kohteeksi joutuneista ja 1 001–5 000 euron tappion kärsi 23 prosenttia varkauden kohteeksi joutuneista. Yli viiden tuhannen euron taloudelliset tappiot kärsi kuusi prosenttia vastaajista.

Kun barometrin vastaukset laajennetaan koko Suomen noin 9 500 yrityksestä koostuvaan kuljetusyrityskenttään, voidaan arvioida polttoainevarkauksien aiheuttavan kuljetusyrityksille taloudellisia tappioita vuositasolla yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.

– Luku on todennäköisesti tätäkin suurempi, kun huomioon otetaan erilaiset välilliset vahingot, joita varkaustapauksista usein seuraa esimerkiksi kaluston korjaamisen aiheuttaman seisonnan kautta, SKAL:n johtaja Petri Murto sanoo.

Polttoainevarkauden kohteeksi joutuneista yrityksistä 57 prosenttia teki varkaudesta ilmoituksen poliisille. Ilmoituksen tehneistä yrityksistä vain 14 prosenttia kertoi poliisi-ilmoituksen johtaneen varkauden selviämiseen ja tekijöiden kiinni saamiseen.

SKALin puheenjohtaja Jari Välikangas vaatii tilanteeseen muutosta.

– Yhteiskunnan on herättävä siihen, että raskaalle liikenteelle suunniteltujen turvallisten taukopaikkojen rakentamiseen on ryhdyttävä viipymättä. Kuljetusyrittäjät ja kuljettajat noudattavat lakisääteisiä ajo- ja lepoaikalakeja. Seurauksena ei saa olla se, että hän on suojaton rikollisen toiminnan edessä, Välikangas toteaa.

Poliisille varkaudesta ilmoituksen tehneistä yrityksistä 64 prosenttia koki, että poliisi ei aidosti yrittänyt selvittää polttoainevarkautta. Tilanne huolestuttaa SKALia, koska parhaillaan yhä korkeammaksi nouseva polttoaineen hinnan tiedetään lisäävän kuljetusyrittäjiin kohdistuvaa rikollisuutta.

– Tämä on ollut todellinen ongelma siitä lähtien, kun polttoaineen hinta nousi ylös viisi vuotta sitten. Talvikuukausina varkauksia tapahtuu kuukausittain. Yhden yön aikana saatetaan viedä polttoaineet yli kymmenestäkin autosta. On meillä kameratkin, joista on ihan pystytty tunnistamaankin tekijöitä, mutta yhtään niistä ei ole poliisi onnistunut kiinni saamaan, varkauksien kohteeksi toistuvasti joutunut laitilalaisyrittäjä Heikki Rantala toteaa.