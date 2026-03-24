Dieselin hinta nousee rajusti – kuljetusala vaatii jakeluvelvoitteen tuntuvaa alentamista

Dieselin hinta on noussut rajusti Lähi-idän sotatoimien vuoksi, mikä on kasvattanut kuljetusyritysten kustannuksia. Kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä edustava Skal vaatii polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista.

– Suomen energiakustannusten hillitsemiseksi tehokkain ja nopein ratkaisu on nyt alentaa jakeluvelvoitetta kymmenellä prosenttiyksiköllä määräajaksi – ja tehdä se kesken vuoden. Näin jakeluvelvoite muuttuisi samalle tasolle Ruotsin kanssa, perustelee järjestön toimitusjohtaja Anssi Kujala blogissaan.

– Pienillä muutoksilla ei olisi vaikutusta tämänhetkisessä hintatasossa. Tarvitaan tuntuva, aidosti vaikuttava kevennys, jotta dieselin pumppuhintaa saadaan laskuun. Tämä on välttämätöntä Suomen kilpailukyvylle, hän jatkaa.

Jakeluvelvoite määrää, kuinka suuri osa polttoaineen myynnistä on oltava uusiutuvaa. Uusiutuvien osuus nostaa yleensä polttoaineen hintaa.

Nykyinen hallitus on pitänyt jakeluvelvoitetta aiempaa päätettyä matalammalla tasolla.

– Velvoite vuonna 2024 oli 13,5 prosenttia, kun se ilman hallitusohjelman linjauksia olisi ollut 28 prosenttia. Ero on näkynyt suoraan kuljetusalan kustannuksissa. Velvoite on kuitenkin noussut kolme prosenttiyksikköä vuosittain. Vuonna 2026 velvoitteen kiristyminen 16,5 prosentista 19,5 prosenttiin nosti dieselin hintaa merkittävästi, Kujala kertaa.

Jakeluvelvoitteen alentaminen olisi hänen mukaansa valtiontalouden kannalta perusteltu.

– Koska fossiilista polttoainetta verotetaan uusiutuvaa enemmän, jakeluvelvoitteen alentaminen lisää valtion verotuloja, ei vähennä niitä.

Se olisi Kujalan mukaan ratkaisu, joka keventää kuljetusalan kustannuksia, hillitsee inflaatiota, tukee kilpailukykyä ja kasvattaa valtion verotuloja.

– Nyt tarvitaan nopeutta ja rohkeutta tehdä päätöksiä.

LUE MYÖS:

Ruotsi aikoo laskea polttoaineveroja kesäksi