IL: Nastat vai kitkat? Vaikutus onnettomuuksiin selvä

Liikenneonnettomuuksia sattuu nastarenkailla ajaville suhteessa enemmän kuin kitkarenkailla ajaville. Iltalehden mukaan kitkarenkaiden osuus talvikelionnettomuuksista 2020–2024 oli 15,7 prosenttia. Luku perustuu Onnettomuustutkimusinstituutin onnettomuustietorekisteriin.
Kitkarenkaiden osuus kaikista Suomessa käytössä olevista talvirenkaista on arviolta 22–23 prosenttia.
Renkaat kelin mukaan -hankkeen perustaja Jouko Lahti sanoo, että nastoilla ajava kuljettaja saattaa luottaa liikaa renkaisiinsa ja tilannenopeus vaikkapa risteystä lähestyttäessä voi kasvaa liian suureksi.
Renkaisiin saatetaan luottaa silloinkin, kun nastat ovat jo kuluneet. Lisäksi nastat ovat useimmin alla vanhemmissa autoissa, joiden turvaominaisuudet eivät ole samaa tasoa kuin uudemmissa autoissa.
Hyvässä kunnossa olevat nastarenkaat pitävät edelleen paremmin talvisilla tienpinnoilla.
– Mutta rengastestithän osoittavat, että ero uusien nasta- ja kitkarenkaiden välillä ei ole enää niin merkittävä, Lahti toteaa.
