Nämä merkit saavat lääkärin epäilemään, että juot liikaa

Liiallinen alkoholiongelma on edelleen yleinen ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa. Ongelmat heijastuvat myös työelämään ja sitä kautta ilmiö näkyy säännöllisesti myös työterveyshuollossa.

Terveystalon työterveyslääkärin Toni Vännin mukaan alkoholinkäyttö näkyy työterveyden vastaanotoilla monin eri tavoin.

– Joskus ihmiset saattavat olla yhteydessä omatoimisesti. Silloin he ovat todenneet itse, että heillä on ongelmia alkoholin kanssa ja ovat sen takia yhteydessä, Vänni kertoo Verkkouutisille.

Joskus alkoholinkäyttö tulee työterveyslääkärille ilmi jo siitäkin, että työntekijä on päihtynyt saapuessaan vastaanotolle. Ajoittain on myös tapauksia, joissa työntekijä on ohjattu työterveyteen siksi, että työnantaja epäilee hänellä olevan ongelmia alkoholinkäytön kanssa. Tämä korostuu etenkin turvallisuuskriittisillä aloilla.

Moni vähättelee tai kiistää ongelman

Nykyään alkoholinkäytön määrä on helppo päätellä terveystarkastuksessa niin sanotun PEth-testin ansiosta. Se mittaa veren fosfatidyylietanolin määrän ja paljastaa armotta sen, onko henkilö käyttänyt runsaasti alkoholia viime aikoina.

Vänni on havainnut, että ihmisillä on usein taipumus valehdella tai vähätellä alkoholinkäyttöään. Siksi nykyaikaiset testit auttavat mahdollisten ongelmien tunnistamisessa.

– Esimerkiksi aiemmin alkoholinkäyttöä arvioitiin Audit-kyselyn avulla. Kummasti kaikki saivat siinä aina alle kymmenen pistettä, vaikka samalla maksa-arvot olivat koholla, Vänni tuumii.

Runsas ja pitkään jatkunut alkoholinkäyttö kuormittaa maksaa ja voi näyttäytyä maksan rasvoittumisena ja siten kohonneina maksa-arvoina. Vänni muistuttaa, että maksan rasvoittumista aiheuttavat alkoholin lisäksi myös muut tekijät, kuten ylipaino. Siksi pelkkä maksa-arvojen koholla olo ei automaattisesti tarkoita, että henkilö joisi paljon. Sen vuoksi PEth-testit ovat luotettavimpia alkoholinkäytön mittaamisessa, sillä testin arvot nousevat vain alkoholin takia.

– Alkoholia saa käyttää aika paljon ennen kuin arvot nousevat [PEth-testissä] rajan yli, Vänni huomauttaa.

Poissaolot etenkin maanantaisin herättävät epäilyksen

On myös muita seikkoja, jotka voivat saada työterveyslääkärin epäilemään mahdollista päihdeongelmaa.

– Yksi on se, jos poissaoloja alkaa kertyä etenkin maanantaisin ja perjantaisin. Toinen on se, jos tulee paljon erilaisia vammoja, kuten kaatumisia, mustumia ja murtumia. Tietysti se herättää mielenkiinnon, että miksi ihminen satuttaa itseään niin paljon, Vänni pohtii.

Samalla hän huomauttaa, että kaatumiset, murtumat ja mustelmat voivat johtua myös muusta kuin alkoholinkäytöstä. Selittävänä tekijänä voi olla esimerkiksi kamppailulajiharrastus.

– Tietysti talvellakin voi tulla liukastumisia ja kaatumisia ilman alkoholiakin. Alkoholi voi kuitenkin lisätä tapaturmien riskiä.

Joskus runsas alkoholinkäyttö voi tulla ilmi sattumalta toisen sairauden tai oireilun tutkimisen yhteydessä. Vänni mainitsee esimerkkinä mielenterveyden häiriöt.

– Mielenterveyden häiriöillä on merkittävä osa näissä tapauksissa, sillä päihteidenkäyttö harvoin tukee mielialaa ja mielenterveyden häiriöiden parantumista. Monesti se myös estää lääkkeiden vaikutusta, Vänni toteaa.

Asiaan voidaan kiinnittää huomiota siinä vaiheessa, kun poissaoloja alkaa kertyä paljon mielialaoireilun takia.

Runsas alkoholinkäyttö näkyy työterveyden vastaanotolla myös erilaisina sisätautien ongelmina. Vännin mukaan alkoholinkäyttö onkin edelleen työelämässä valitettavan yleinen ongelma.

Vaarallinen alfa-PVP näkyy työterveydessä

Hänen mukaansa ongelmassa ei ole merkittäviä eroja eri ammattiryhmien kesken. Vänni on kuitenkin havainnut, että nuorempien työntekijöiden kohdalla alkoholi aiheuttaa aiempaa vähemmän ongelmia.

– Toisaalta siellä saattaa olla kyse muiden päihteiden käytöstä. Esimerkiksi alfa-PVP on nykyään iso ongelma etenkin nuorilla, Vänni kertoo.

Tästä päästäänkin työterveyden kannalta erittäin vakavaan asiaan. Vaarallisen alfa-PVP:n käyttö näkyy kasvavissa määrin myös työterveydessä ja se aiheuttaa siten ongelmia myös työpaikoilla. Toisin kuin alkoholin kanssa, alfa-PVP:n kohdalla käyttö aiheuttaa näkyviä ongelmia nopeasti.

– Se aine aiheuttaa niin nopean ja voimakkaan riippuvuuden, että sitä on alettu käyttää jopa työajalla. Huumausaine aiheuttaa psykoosia ja sekavuutta, jonka takia ihmiset jäävät nopeasti kiinni sen käytöstä töissä ja ihmiset huomaavat, ettei kaikki ole kunnossa.

Nopea huomaaminen mahdollistaa myös sen, että alfa-PVP:tä käyttävät työntekijät pystytään ohjaamaan nopeasti hoitoon.

– Kaikessa kauheudessaan se on jopa positiivinen asia, sillä silloin he saavat apua nopeasti, Vänni huomauttaa.

Sen sijaan alkoholinkäytön kanssa ongelmat voivat alkaa näkyä vasta usean vuoden ongelmallisen käytön jälkeen. Vännin mukaan suomalaisessa työelämäkulttuurissa on edelleen myös se ongelma, että ihmisten alkoholinkäyttöä vähätellään. Työpaikalla voi olla alkoholia liikaa käyttävä henkilö, jonka alkoholiongelma on laajasti työyhteisön tiedossa. Silti asiaan ei ole puututtu tai siihen puututaan vasta siinä vaiheessa, kun ongelma on edennyt jo pitkälle.

– Yleensä ajatellaan, että ei se kenellekään kuulu, jos työntekijä ryyppää vapaa-ajallaan.

Vänni kuitenkin muistuttaa, että pitkäkestoinen alkoholinkäyttö heikentää kognitiivisia kykyjä ja heikentää muistia. Näillä on vaikutusta myös työkykyyn.

Se kuitenkin riippuu pitkälti työtehtävistä, milloin alkoholinkäyttö aiheuttaa töissä näkyviä ongelmia.

– Jos kyseessä on esimerkiksi toimistotyö, missä ei ole merkittäviä vastuita, alkoholia voi käyttää aika paljonkin ennen kuin se alkaisi näkyä työpaikalla. Sen sijaan turvallisuuskriittisillä aloilla yhteiskunnan turvallisuus menee yksilön oikeuksien edelle, Vänni huomauttaa.

Esimerkkinä Vänni mainitsee esimerkiksi lentäjän tai junankuljettajan ammatin. Näissä ammateissa olet vastuussa satojen, ellei tuhansien ihmisten hengestä. Silloin sinulla ei voi myöskään olla ongelmia alkoholinkäytön kanssa etkä voi tulla työvuoroon esimerkiksi krapulassa etkä varsinkaan päihtyneenä.

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä

Jos henkilö epäilee itsellään olevan ongelmia alkoholin tai muiden päihteiden kanssa, Vänni suosittelee olemaan yhteydessä työterveyteen matalalla kynnyksellä. Hän muistuttaa, että keskustelut ovat täysin luottamuksellisia eivätkä ne päädy työnantajan tietoon.

Poimintoja videosisällöistämme

Vaitiolosta voidaan joustaa vain harvinaisissa poikkeustilanteissa. Nämä liittyvät edellä mainittuihin turvallisuuskriittisiin tilanteisiin, joissa työntekijän ongelmallinen päihteidenkäyttö voi aiheuttaa merkittävän turvallisuusuhan töissä.

LUE MYÖS:

Juotko liikaa? Asiantuntija kehottaa kysymään itseltään nämä asiat

Juotko itsesi usein humalaan? Näin se voi vaurioittaa aivojasi

Onko alkoholi sinulle ongelma? Seitsemän merkkiä paljastavat totuuden

Tiesitkö? Alkoholi lisää seitsemän eri syövän riskiä

Näistä merkeistä tiedät, että maksallasi on iso ongelma