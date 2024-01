Juotko liikaa? Asiantuntija kehottaa kysymään itseltään nämä asiat

Vuoden vaihduttua monella suomalaisella on tapana viettää tipatonta tammikuuta eli olla kokonainen kuukausi ilman alkoholia.

Tammikuun vaihduttua helmikuuksi moni saattaa tarttua pulloon uudelleen ja jatkaa alkoholin käyttöä samaan malliin kuin ennen. Herää kysymys, onko kuukauden raittiista jaksosta mitään hyötyä, jos alkoholinkäyttö jatkuu sen jälkeen aivan samanlaisena kuin ennenkin?

– On hyötyä, sanoo A-klinikan lääketieteellinen johtaja Ulriika Sundell.

Hänen mukaansa jo kuukauden mittainen tauko antaa hyvin perspektiiviä omasta juomisesta ja siitä aiheutuvista mahdollisista haitoista tai hyödyistä.

– Jo pelkkä tipattoman kuukauden harkintakin voi olla jollekin käänteentekevää, jos se auttaa pysähtymään miettimään omaa suhdettaan alkoholiin.

Sundell huomauttaa, että lähtökohtaisesti nollalinja alkoholin käytön suhteen on terveyden kannalta hyvä asia, oli kyseessä sitten yhden viikon, kuukauden tai vuoden mittainen ajanjakso. Sundellin mukaan on silti hyvä muistaa, että varsinkin säännöllisen ja runsaan alkoholinkäytön yhtäkkinen lopettaminen voi olla terveydelle myös haitallista.

– Lieviä vieroitusoireita esiintyy suurella osalla väestöstä jo yksittäisten ja pienempien alkoholinkäyttökertojen jälkeen ja, käyttö on ollut päivittäistä ja suuriannoksista, voivat vieroitusoireet olla hyvinkin rajuja ja pahimmillaan hengenvaarallisia.

Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi kouristelu, sydämen eteisvärinä tai delirium tremens, joka tunnetaan myös epäviralliselta termiltä ”juoppohulluus”.

– Eli tipatonta tammikuuta suunnitellessa on hyvä ensin pohtia omaa juomistapaansa, mahdollisen toleranssin kehittymistä ja sitä, millä tavalla ja kuinka nopeasti aikoo kokonaan tipattomaan moodiin siirtyä.

Itseään tai muita ei myöskään kannata huijata siinä, mitä tipaton tarkoittaa.

– Vaikka pienikin vähennys omassa alkoholinkäytössä on hyvä asia, on suuri ero siinä, onko henkilö kuukauden ajan täysin ilman alkoholia, vai käyttääkö tämä alkoholia edelleen, vaikkakin aiempaa epäsäännöllisemmin tai pienempiä määriä kerrallaan, Sundell toteaa.

A-klinikan Ulriika Sundellin mukaan lyhyestäkin tipattomasta jaksosta on hyötyä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Tipattomasta jaksosta hyötyvät niin keho, mieli kuin lompakko

Tipattomalla kuukaudella saavutetaan Sundellin mukaan lisäksi useita hyötyjä sekä psyykkiselle että fyysiselle terveydelle, minkä myötä moni tipattomalla oleva myös innostuu tekemään pysyvämpää muutosta alkoholinkäytölleen.

Terveyden kannalta myönteisiä vaikutuksia ovat painonlasku, kun ylimääräiset, alkoholin sisältämät niin sanotut ”tyhjät kalorit” jäävät pois.

– Samalla ruoansulatuselimistön kysy käsitellä ravintoaineita paranee, jolloin ruoasta saatavien proteiinien, vitamiinien ja hivenaineiden imeytyminen tehostuu ja lihasmassa kasvaa rasvakudoksen samalla vähentyessä.

Sundellin mukaan myös vastuskyky paranee, kun immuunipuolustusjärjestelmä alkaa toimia taas paremmin. Yönunen laatu ja kesto paranevat, nukahtaminen helpottuu ja uni virkistää aiempaa paremmin. Energisyys lisääntyy ja ihminen jaksaa paremmin sekä henkisesti että fyysisesti.

– Tipattomuudella on myös positiivista vaikutusta seksuaalisuuteen, hormonitoiminnan ja välittäjäainetasojen elpyessä, jolloin seksuaalinen suorituskykykin paranee.

Alkoholittoman jakson aikana myös mieliala kohenee ja ahdistuneisuus, alakuloisuus ja mielialan vaihtelut vähenevät.

– Muisti, keskittyminen ja tarkkaavaisuus, koordinaatiokyky ja tasapaino paranevat, Sundell luettelee konkreettisia esimerkkejä.

Myös sydän- ja verenkiertoelimistö voi paremmin. Verenpaine ja pulssitaso laskee. Lisäksi rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa tapahtuu muutosta parempaan.

– Kaiken kaikkiaan fyysinen kunto ja suorituskyky paranevat.

Tipattomalla tammikuulla on myös taloudellisia hyötyjä. Rahaa säästyy, koska sitä ei kulu enää alkoholiin.

Jos kuukausi ilman alkoholia tuntuu ylivoimaiselta suoritukselta, on syytä huoleen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pohdi, kuinka tärkeä osa alkoholi on elämääsi

Tipattoman kuukauden aikana ihmisellä on hyvä aika tarkastella suhdettaan alkoholiin. Jos tipattoman kuukauden pitäminen tuntuu ylivoimaiselta suoritukselta, Sundellin mukaan on syytä huolestua.

– Jos alkoholista on tullut niin tärkeä ja korvaamattomalta tuntuva osa elämää, että jo 30 päivää sitä ilman tuntuu hyvin vaikealta, on syytä tarkastella, mistä tämä johtuu ja, missä vaiheessa tilanne on tällaiseksi kääntynyt.

– Mitä tyhjiötä alkoholi elämässä täyttää ja, miksi siitä luopuminen edes hetkeksi tuntuu niin vaikealta. Miten lähipiirini suhtautuu asiaan?, Sundell neuvoo kysymään itseltään.

Omaa suhdettaan alkoholiin voi tarkkailla myös muilla keinoin kuin luopua siitä kuukauden ajaksi.

– Esimerkiksi seuraamalla, onko alkoholi ensimmäisenä mielessä, kun kyseessä on vaikkapa loma, vapaa-ajan vietto yksin, perheen tai ystävien kanssa, mökkeily, leffailta, saunominen tai muu tilanne, jossa voisi hyvin olla ja siitä nauttia myös ilman alkoholia.

Sundellin mukaan kannattaa myös miettiä, onko joku läheisistä tai henkilö itse ollut huolissaan juomisesta tai siihen liittyvistä asioista.

– Onko alkoholi enemmänkin sääntö kuin poikkeus kauppalistalla, ravintolassa tai kylässä käydessä ja valitseeko kaupassakäyntiajat muun muassa sen perusteella, onko alkoholinosto sallittua tai ei.

– Iskeekö pieni paniikki, jos kaapista ei löydykään olutta yms., kun sitä menee keittiöstä itselleen hakemaan? Kuinka paljon rahaa kuluu alkoholiin? Onko tavoitteena aina tai usein juoda humalaan asti, vai onko ok ottaa vain yksi annos?

Lisäksi Sundellin mukaan on hyvä pohtia, aiheutuuko alkoholin käytöstä enemmän haittaa vai hyötyä ja ylipäänsä miettiä, mitä ne haitat ja hyödyt ovat.

