Juotko liikaa lomalla? Yle: Yleistyvä testi paljastaa sen pomollesi

Työterveydessä käyttöön otettu ja työelämässä yleistynyt PEth-testi paljastaa pomollesi, oletko käyttänyt edeltävinä viikkoina alkoholia ja kuinka paljon, kertoo Yle.

PEth-testi kertoo jopa neljän edellisen viikon alkoholinkäytöstä. Testi on käytössä monilla aloilla, kuten rakennuksilla, kuljetusalalla ja myös toimistotyössä. Se ei mittaa promilleja, vaan kertoo juomisesta esimerkiksi kesäloman aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri Auli Rytivaaran mukaan PEth-testauksella voidaan ehkäistä tapaturmia.

– PEth-testi on spesifinen ja luotettava tapa arvioida alkoholin käyttöä. Jos henkilö ei ole käyttänyt alkoholia, testi on normaali. Jos taas käyttöä on ollut runsaasti, noin viisi annosta päivässä, arvo nousee. Testi auttaa tunnistamaan tilanteet, joissa työntekijän terveydentila ei välttämättä vastaa tehtävän vaatimuksia, Rytivaara sanoo Ylelle.

SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi kertoo, että testi on aiheuttanut kohtuuttomia seurauksia työntekijöille.

– Meille on tullut kymmeniä yhteydenottoja, joissa työntekijä on saanut tietää testistä ja sen seurauksista vasta jälkikäteen. Tyypillisesti henkilö on mennyt terveystarkastukseen tietämättä, että siinä otetaan alkoholin käyttöä kuvaava verikoe. Koholla ollut tulos on sitten johtanut esimerkiksi työn keskeyttämiseen tai palkanmaksun lopettamiseen, Työläjärvi kertoo Ylelle.