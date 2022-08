Näkökulma: Hoitajamitoituksesta tuli katastrofi ja lasku jää kansalaisille

”Tässä on kyse muutaman tunnin työstä.”

Tähän tapaan lupasi vanhustenhuollon hoitajamitoituksesta silloinen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikaan helmikuussa 2019. Näin mutkattomaksi etenkin SDP:n vimmalla ajaman mitoituksen säätäminen ei osoittautunut. Vielä suurempi yllätys nykyiselle demarijohtoiselle hallitukselle näyttää olevan se, ettei desimaalin kirjaaminen lakiin synnyttänytkään lisää hoitajia.

Hoitajalupauksilla saatettiin voittaa vaalit. Media ja poliittiset vastustajat kävivät aikanaan suorastaan riemuiten kokoomuksen kimppuun sen jälkeen, kun puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo rohkeni epäillä, ettei niin sanottu 0,7:n mitoitus ratkaise vanhustenhoidon ongelmia ja totesi, ettei ihminen ole desimaali. Vaihtoehdoksi tarjottiin mallia, jossa hoitajien määrää arvioitaisiin vanhusten tarvitseman hoivan määrän perusteella. Tämä meni kuuroille korville.

Nyt hoitajamitoitus on törmäämässä odotetusti realiteettien muodostamaan seinään opposition varoittamalla tavalla ja näyttää siltä, että tämä tiedostetaan hitaasti pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtamassa hallituksessakin.

Tosiasiat tunnustavat tiesivät heti alkuun, ettei jo ennen koronaviruspandemiaa näkyneitä hoiva-alan ongelmia saada korjattua pakottavalla lainsäädännöllä. Sittemmin etenkin kokoomuksesta on herätelty huolia mitoituksesta. Näitä ääniä hallituksessa ei ole haluttu kuunnella, vaikka tilanne on näyttänyt hetki hetkeltä yhä selvemmältä.

Lakiin kirjattua mitoitusta ei nykytiedon valossa voida enää perustella muulla kuin härkäpäisellä haluttomuudella olla pyörtämättä hallitukselle ja etenkin pääministeripuolue SDP:lle poliittisesti ja ideologisesti tärkeää päätöstä. Tämä ei ole suoraselkäisyyttä vaan silkkaa hölmöyttä, josta kärsivät tavalliset suomalaiset.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Marinin hallitus on ajamassa alas yksityisen hoidon Kela-korvauksia. Päätöksen on arvioitu tuovan lisää potilaita ennestään ylikuormittuneeseen julkiseen hoitoon. Kela-korvausten leikkaus on toteutumassa asiasta lausuneiden laajasta vastustuksesta huolimatta. Kaiken kukkuraksi hallitus on esittämässä muun muassa ravintola- ja tapahtuma-alaa koskevien koronarajoitusten kirjaamista lakiin varsin kyseenalaisin perustein.

Hallituksen esitysluonnoksessa rajoituksia voitaisiin ottaa käyttöön terveydenhoidon ylikuormituksen välttämiseksi. Sote-palvelut vaan ovat kriisissä jo valmiiksi. Käytännössä edessä voi siis olla talvella tilanne, jossa pandemiasta hädin tuskin jaloilleen päässeet alat isketään taas maahan kausiluontoisen taudin varjolla, vaikka todellinen syy on terveydenhoidon aliresursointi, jota hallituksen omat päätökset pahentavat entisestään.

Keskusta jättää uppoavan laivan

Hoitajamitoituksen kuoppaamiseen on nyt alettu varovasti valmistautua jo hallituksessakin.

Krista Kiurua perhe- ja peruspalveluministerinä seurannut Aki Lindén (sd.) väläytti tiistaina Ilta-Sanomien haastattelussa, että hoitajamitoituksesta voitaisiin joustaa. Ministeri muun muassa pohti, voidaanko itse laki pitää voimassa, mutta tilannetta helpottaa ”tulkinnoilla”.

Tämä sai kiitosta keskustasta. Kannatusalhossa painivat keskustalaiset ovat nimittäin päättäneet olla ensimmäisiä, jotka hallituksessa tunnustavat tosiasiat siitä, mitä mitoituksen kanssa on tehtävä. Keskustan edustajat ovat jo esittäneet suoraan mitoituksen lykkäämistä. Uppoavasta laivasta pakenevia keskustapoliitikkoja voisi onnitella viisaudesta, jos totuus olisi sanottu ääneen jo silloin kun kokoomuslaiset asian esiin nostivat. Nyt kyse on lähinnä yrityksestä pelastaa edes jonkinlainen poliittinen hopeareunus päin seinää menneestä päätöksestä.

Tilannetta voisi kutsua noloksi, jos hallituksen pänkkäpäisyydestä ei olisi niin vakavia seurauksia kansalaisille. Moni hoivapaikkaa odottava vanhus ja erikoissairaanhoidon jonossa seisova kysyy jo nyt oikeutetusti vastinetta korkeille veroilleen. Voi vain arvailla, miltä jonot näyttävät ensi vuoden alussa, mikäli hoitajatilannetta ja terveydenhoidon ruuhkia pahentavia päätöksiä ei peruta.

Eikä tilanne ole vielä edes synkimmillään. Samalla kun hallituksessa pähkäillään joustavia tulkintoja ja arvotaan, milloin desimaalit uskallettaisiin säätää voimaan, siintää edessä valtava demografinen pommi. Siihen etenkään vasemmistolaiset eivät tahdo koskea tikullakaan. Hoidettavien määrä on nimittäin räjähtämässä käsiin lähivuosikymmeninä samalla kun Suomesta uhkaavat loppua työvoima ja veronmaksajat.

Jopa punaisimmankin poliitikon on tunnustettava, etteivät väestön huoltosuhdetta ja julkisen talouden velkasuhdetta kuvaavat numerot valehtele.