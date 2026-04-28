Näitä töitä tekoäly ei vie – HS: Palkka jopa 4600 euroa

Useissa käytännönläheisissä ammateissa voi päästä keskituloja parempiin ansioihin melko lyhyellä koulutuksella, ja työvoiman tarve voi kasvaa lähivuosina.

Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) johtava asiantuntija Timo Bergman arvioi Helsingin Sanomille, että erityisesti tietyissä fyysisissä ja teollisissa ammateissa kysyntä pysyy pidemmällä aikavälillä vahvana, vaikka lyhyellä aikavälillä näkymät ovat heikentyneet.

Bergman tarkasteli ammatteja, joissa koulutus on verrattain lyhyt ja palkka ylittää suomalaisten mediaanitason. Kuuden vuoden aikajänteellä esimerkiksi torninosturinkuljettajille, prosessinhoitajille ja kaivostyöntekijöille ennakoidaan tarvetta.

Torninosturinkuljettajan mediaanipalkka on noin 4 187 euroa kuukaudessa. Työhön voi kouluttautua esimerkiksi oppisopimuksella talonrakennusalan ammattitutkinnossa.

Prosessinhoitajien palkka vaihtelee teollisuudenalasta riippuen noin 4 000–4 600 euroon, ja koulutus kestää noin kaksi vuotta. Kaivostyöntekijöiden mediaanipalkka on noin 4 190 euroa kuukaudessa, ja perustutkinnon voi suorittaa 2–3 vuodessa.

Lyhyellä aikavälillä kysyntä on kuitenkin heikentynyt myös näillä aloilla.

– Vähintään ottaisin nämä seurantaan, jos olisin itse tekemässä työnhakua tuollaisella strategialla, Bergman sanoo HS:lle.

Viekö tekoäly meiltä työt?

Viime vuosina nopeasti kehittynyt tekoäly on herättänyt huolen siitä, alkaako se viedä ihmisten työtehtäviä. Teknologiayhtiö Microsoftin tutkimus nosti vuonna 2025 esiin 40 ammattiryhmää, jotka ovat vaarassa kadota tekoälyn kehittymisen myötä.

Ammattien joukossa olivat muun muassa muun muassa asiakaspalvelijat, lipunmyyjät, radiokuuluttajat, puhelinmyyjät, toimittajat, puhelinvaihteiden henkilökunta ja useat myyntialan tehtävät.

Joissakin ammateissa tekoäly on vienyt merkittävästi työtehtäviä jo nyt. Tällaisia ammattiryhmiä ovat esimerkiksi kielenkääntäjät ja kuvittajat. Koska tekoälytyökalut kykenevät tekemään hyvälaatuisia kuvituksia tai kielenkäännöksiä hetkessä, tarve ihmistyölle on vähentynyt.

Tekoälyn kehittyminen ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki työt voitaisiin automatisoida. Tässä keskeisessä roolissa on myös työn luonne. Kuten se, onko kyse tietotyöstä vai suorittavasta ruumiillisesta työstä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen arvioi HS:lle, että fyysisissä ja tarkkuutta vaativissa ammateissa ihmisen rooli säilyy vahvana myös tulevaisuudessa, eikä tekoäly uhkaa niitä samalla tavalla kuin monia tietotyötehtäviä.

Automatisaatio näkyy suorittavassakin työssä

Poimintoja videosisällöistämme

Robotiikka ja automaatio muuttavat silti myös käytännönläheisiä töitä. Esimerkiksi teollisuuden prosessityössä etävalvonta ja automaatio lisääntyvät.

Bergmanin mukaan yksittäistä ammattia tärkeämpää on osaamisen jatkuva kehittäminen.

– Se on työmarkkinoilla paras henkivakuutus muutostekijöitä kohtaan, hän sanoo HS:lle.

LUE MYÖS:

Viekö tekoäly meiltä työt? Näillä aloilla riski on suurin

Tekoäly mullistaa: Nämä virheet pudottavat sinut työelämän kelkasta

Tekeekö tekoäly meistä tyhmiä? Aivotutkija varoittaa vakavista seurauksista

Tekeekö tekoäly kielten opiskelun turhaksi? Professori varoittaa

Viekö tekoäly toimittajien työpaikat? Tässä suurimmat uhat