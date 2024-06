Näitä asioita yritykset odottavat tulevalta EU-kaudelta

Suomalainen työnantajakenttä seisoo vankasti Euroopan unionin takana. Tämä selviää Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suomalaisille työnantajayrityksille tekemästä kyselystä, jossa tiedusteltiin yritysten arvioita EU-politiikan tavoitteista tulevalle viisivuotiselle vaalikaudelle.

Listan kärkeen nousi parempi sääntely. 90 prosenttia yrityksistä arvioi, että yrityksiin kohdistuvan sääntelyn ja byrokratian vähentäminen on EU:ssa erittäin tärkeää (60 prosenttia vastaajista) tai melko tärkeää (30 prosenttia vastaajista).

Myös EU-rahoituksen saatavuus nähdään tärkeänä. 82 prosenttia yrityksistä arvioi, että rahoituksen saatavuuden parantaminen on erittäin tärkeää (43 prosenttia) tai melko tärkeää (39 prosenttia).

55 prosenttia piti EU:n sisämarkkinoiden kaupankäynnin helpottamista erittäin tärkeänä (24 prosenttia) tai melko tärkeänä (31 prosenttia). Yli 250 hengen yrityksistä 86 prosenttia piti sisämarkkinoiden sujuvoittamista erittäin tai melko tärkeinä. Toimialoittain jaoteltuina teollisuusyritykset korostivat sisämarkkinoita eniten.

Kun huomioidaan pelkästään ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten vastaukset, saavat kaikki kolme EU-tavoitetta entistä vahvempaa kannatusta. Tällöin 95 prosenttia pitää sääntelyn parantamista melko tai erittäin tärkeänä. Vastaava luku on rahoituksen saatavuuden osalta 90 prosenttia ja sisämarkkinoiden kehittämisen osalta 87 prosenttia.

Elinkeinoelämän keskusliitto huomioi työnantajayritysten toiveet omassa vaikuttamistyössään, sanoo EK:n EU-johtaja Lotta Nymann-Lindegren tiedotteessa.

– Euroopan kilpailukyvyn parantaminen on nostettava seuraavan EU-komission tehtävälistan kärkeen. Toimiva, kannustava ja oikein kohdennettu sääntely on olennainen osa tätä työtä. Meidän on Euroopassa huolehdittava siitä, että toimintaympäristö on kannustava, rahoitusmahdollisuudet hyvät ja sisämarkkinat toimivat. Näin edistämme tehokkaasti myös vihreää siirtymää.

Yrityskysely toteutettiin toukokuussa 2024 ja siihen vastasi 922 työnantajayritystä. Aineiston analyyseissä hyödynnettiin päätoimialojen ja yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia; tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.