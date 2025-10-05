Näin suomalaiset säästävät pörssisähkössä, yksi virhe voi käydä kalliiksi

Lokakuun alussa voimaan astunut varttihinnoittelu antaa pörssisähkön käyttäjälle entistä tarkemman kuvan sähkön hinnasta ja sitä kautta myös entistä hienovaraisemmat mahdollisuudet ajoittaa kulutusta. Verkkouutiset kertoo pörssisähkön varttihinnoittelusta tarkemmin tässä jutussa.

Sähköyhtiö Helenin Norstatilla teettämän tutkimuksen mukaan pörssisähkön käyttäjistä 37 prosenttia aikookin hyödyntää varttihinnoittelua säästääkseen sähkölaskussa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat myös ahkeria seuraamaan sähkönkäyttöään. Kyselyyn vastanneista pörssisähkön käyttäjistä 95 prosenttia tekee toimenpiteitä säästääkseen sähkössä, ja heistä 92 prosenttia arvioi säästävänsä toimillaan vähintään joitakin euroja kuukaudessa.

– Suomalaiset pörssisähkön käyttäjät ovat sekä hinta- että ympäristötietoisia kuluttajia, jotka hinnan ohella pohtivat myös toimintansa ympäristönäkökohtia. Olemmekin iloisia, että pystymme osaltamme mahdollistamaan ihmisille entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa paitsi oman sähkölaskun suuruuteen, myös energiankäyttöön liittyvään hiilijalanjälkeen, kertoo Helenin asiakkuuksista ja palveluista vastaava johtaja Anu-Elina Hintsa tiedotteessa.

Suomalaiset pörssisähkön käyttäjät ovat ottaneet jouston osaksi sähkönkäytön arkeaan. Vastaajat kertoivat suosituimmaksi tavaksi (35 prosenttia vastaajista) säästää sähkössä ajoittamalla sen käyttöä edullisiin ajankohtiin. Vastausten perusteella naiset ovat miehiä aktiivisempia sähkön kulutuksen ajoittajia (naisista 39 prosenttia, miehistä 31 prosenttia). Muita suosittuja keinoja ovat lyhyemmät löylyt (12 prosenttia) ja valojen sammuttaminen huoneista, joissa ei oleskella (27 prosenttia).

– Suomalaiset ovat oppineet erinomaisesti hyödyntämään sähkön hintaheilahtelut, mikä antaa hyviä mahdollisuuksia säästää arjen kuluissa, ja varttiperusteinen hinnoittelu antaa tähän jopa lisää mahdollisuuksia. Esimerkiksi nopeasti yleistynyt kotien lämmityksen automatisointi on edelleen yhtä vaivaton kuin tuntiperusteisen hinnoittelun aikana, mutta muutoksen jälkeen se on entistä tarkempi, Hintsa sanoo.

Kaikkia pörssisähköä käyttäviä kotitalouksia uudet varttihinnat eivät miellytä. Kulutuksen ajoittaminen edullisille hetkille voi tuntua entistä työläämmältä, sillä nykyään pörssisähkön hinta vaihtuu 15 minuutin välein aiemman tunnin sijaan. Uudistus on voinut saada osan pörssisähköasiakkaista harkitsemaan jopa kiinteähintaiseen sopimukseen saamista. VU kertoo tässä jutussa, mihin hintaan kiinteähintaisia sopimuksia on nyt saatavilla.

