Pörssisähkön hinnoittelu muuttuu täysin, tilalle 96 eri hintaa vuorokaudessa

Pörssisähkön hinnoittelu mullistuu lokakuussa. Jatkossa sähköä ei hinnoitella enää tunnin, vaan 15 minuutin välein. Tuntihinnat muuttuvat siis niin sanotuiksi varttihinnoiksi.

Energiateollisuuden markkinointijohtajan Pekka Salomaan mukaan muutoksen vaikutus kuluttajalle tulee olemaan vähäinen.

– Asia riippuu kuluttajan aktiivisuuden asteesta, mutta se ei välttämättä näy mitenkään. Käytännössä se riippuu siitä, kuinka paljon haluaa perehtyä asiaan, Pekka Salomaa arvioi Verkkouutisille.

Pörssisähköasiakkaalla perehtyneisyys voi tarkoittaa esimerkiksi hintojen tarkkaa seurantaa. Sen avulla kuluttaja voi pyrkiä ajoittamaan kulutustaan vuorokauden edullisimmille ajanjaksoille ja vastaavasti välttää kulutusta kalleimpina hetkinä.

Uudistuksen myötä tarkka hintojen seuranta muuttuu hieman haastavammaksi. Kun ennen riitti pelkkien tuntihintojen seuranta, nyt pitää tarkkailla 15 minuutin välein vaihtuvia hintoja.

– Voihan se tuntua työläämmältä, kun yhtäkkiä onkin 96 eri hintaa verrattuna aiempaan 24 hintaan, Salomaa pohtii.

Salomaan mukaan sähkölaskun hintaan muutoksella tuskin on vaikutuksia. Pörssisähkön markkinat toimivat edelleen samalla periaatteella, huolimatta hinnoittelun aikasyklin muutoksesta.

Vaikka kaikki Euroopan sähköpörssit siirtyvät varttihintoihin lokakuun alussa, kaikille kuluttajille muutos ei näy heti. Osalla varttihinnat voivat tulla käyttöön vasta myöhemmin. Salomaa erittelee, mistä asia johtuu.

– Ensinnäkin kaikki sähkömittarit Suomessa eivät ole valmiita varttihinnoille. Verkkoyhtiöiden pitää asentaa lopuillekin asiakkaista uudet mittarit ennen kuin heidän osaltaan voidaan siirtyä varttihinnoitteluun.

Salomaa arvioi, että yli puolella suomalaisista kotitalouksista on kuitenkin käytössään sellaiset mittarit, jotka voivat siirtyä varttihinnoitteluun heti muutoksen jälkeen. Taustalla on myös se, että suomalaiset sähköyhtiöt ovat osanneet varautua muutokseen ja alkaneet asentaa varttihinnoitteluun sopivia mittareita asuntoihin jo aiemmin.

Mittareiden vaihto ei liity pelkästään varttihinnoitteluun, sillä osa sähkömittareista on jo teknis-taloudellisen elinkaarensa päässä. Lisäksi mittareiden vaihto voi mahdollistaa muita uusia ominaisuuksia.

Aiemmin pörssisähköasiakkaat ovat voineet vaikuttaa laskunsa suuruuteen ajoittamalla kulutusta halvimmille tunneille. Jatkossa seuranta on vaativampaa, kun hinta vaihtuu 15 minuutin välein. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Voiko kotitaloudella olla nyt entistä parempi mahdollisuus säästää sähkölaskussa, kun pörssisähkön hinta vaihtelee entistä useammin? Salomaa ei pidä tätä kovin realistisena.

– Toki se on mahdollista, jos automaation avulla ajastaa esimerkiksi sähköauton latauksen tai lämpimän veden valmistamisen edullisille minuuteille.

Manuaalisesti sähkön käytön ajoittaminen edullisimmille minuuteille voisi olla haastavaa. Etenkin, kun hinta vaihtuu 15 minuutin välein. Moni kodin toiminto, kuten astian- tai pyykinpesu vaatii kuitenkin pidempää sähkönkäyttöä kuin yksittäisen 15 minuutin jakson.

Salomaa huomauttaa, että varttihintojen myötä pörssisähkön hinnanvaihtelut tasaantuvat.

– Tuntihinnoissa portaat tuntien välein ovat suurempia kuin varttien.

Varttihinnoittelu otetaan käyttöön koko Euroopan unionin alueella lokakuussa 2025. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Taustalla EU:n sääntely

Muutoksen taustalla vaikuttaa EU:n sääntely, joka velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoihin. Tavoitteena on päivittää sähkömarkkinamalli yhteensopivaksi nykyisen sähkön tuotantorakenteen kanssa, joka sisältää merkittävästi vaihtelevaa sähköntuotantoa, kuten tuuli- ja aurinkosähköä.

Salomaan mukaan juuri tämä on merkittävä syy hinnoittelun muutokselle.

– Meillä on entistä enemmän tuuli- ja aurinkovoimaa, joiden vaihtelut ovat suurempia. Niiden kaikkia vaihteluita ei voida tietää vuorokautta ennen ja asiakkaille tuttu pörssisähkön hinta on määräytynyt aina edellisenä vuorokautena kahden aikoihin iltapäivällä [Suomen aikaa], Salomaa selventää.

– Kauppaa käydään jatkossa todennäköisesti enemmän pitkin päivää, vielä kuluttajalle tärkeän sähköpörssin vuorokausihinnan lukkoon lyömisen jälkeen. Silloin vartista on kaupankäyntiyksikkönä hyötyä, hän jatkaa.

Varttihintoihin siirtymisen myötä myös sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainotus helpottuu, ja näin pystytään varmistamaan tehokas sähkömarkkina jatkossa. Sähkömarkkinoilla tarjousten tekeminen muuttuu myös sujuvammaksi, kun muutokset tuotannossa voidaan huomioida entistä paremmin.

Salomaa uskoo, että pitkässä juoksussa uusi hinnoittelujärjestelmä tulee tehostamaan sähköjärjestelmän toimintaa. Kuluttajan sähkölaskussa muutokset tulevat kuitenkin olemaan vähäisiä.

– Tarpeen vaatiessa voi aina tarkkailla oman kulutuksen järkeviä ajankohtia. Eli mihin aikaan hinnat notkahtavat alas ja välttää kuluttamista silloin, kun sähkö on kalleimmillaan.

LUE MYÖS:

Onko tässä ratkaisu korkeaan sähkön hintaan? Kaukolämpö voi jopa halventua

Näin pienennät sähkölaskua: Selvitimme kodin pahimmat energiasyöpöt

Tämä sähkösopimus on lähes aina halvin – ekonomisti kumoaa yleisen harhaluulon

Miten pörssisähkö kehittyy? Nämä tekijät nostavat hinnan pilviin