Tämä aine irrottaa pinttyneen lian – näin ammattilainen puhdistaa pinnat

Oletko miettinyt, millä kikalla ammattisiivoojat saavat kodin pinnat kiiltämään?

Siivousalan yrityksen Koti puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo paljastaa vastauksen salaisuuteen. Se on puhdistuskivi.

– Puhdistuskivi eli savisaippua on erinomainen siivousaine: se on tehokas, ekologinen ja hellävarainen. Puhdistuskivi ei nimestään huolimatta naarmuta pintoja, vaan hankaa lian pois saven, soodan ja glyseriinin yhteisvaikutuksella, Alastalo kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa puhdistuskivi sopii monipuolisesti erilaisten pintojen, kuten keraamisten ja teräksisten altaiden, laattojen sekä lasi- ja peilipintojen puhdistamiseen. Herkille maalipinnoille puhdistuskiveä ei kuitenkaan kannata käyttää, sillä se saattaa vaurioittaa pintaa.

Alastalo neuvoo kokeilemaan ainetta aina ensin pienelle alueelle ennen puhdistuksen aloittamista.

Nyrkkisääntö puhdistuskiven käyttöön on yksinkertainen:

– Kostuta pakkauksen mukana tuleva siivoussieni, hiero sitä puhdistuskiveen ja vaahdota aine puristelemalla sientä. Hankaa tämän jälkeen pinta puhtaaksi pyörivin liikkein ja huuhtele lopuksi huolellisesti vedellä. Puhdistuskivi poistaa pinnoilta tehokkaasti kalkin, lian ja pinttyneet jäljet, Alastalo sanoo.

Tahrat pois liedeltä puhdistusterällä

Induktiolieden ja keraamisen lieden kohdalla puhdistus vaatii erityistä tarkkuutta. Herkkä lasipinta naarmuuntuu helposti, minkä takia puhdistukseen ei tule käyttää hankaavia välineitä, kuten karhunkieltä tai teräsvillaa. Myös puhdistuskiven kanssa tulee olla varovainen.

– Helpoimmalla lieden puhdistuksessa pääsee, kun pyyhkii pinnan aina jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin lika ei pala ja pinty kiinni lasipintaan, Alastalo neuvoo.

Hänen mukaansa kevyet tahrat puhdistuvat liedeltä miedolla vesi-astianpesuaine-liuoksella ja mikrokuituliinalla. Pinttyneempien tahrojen poistamiseen ammattilaiset käyttävät puhdistusterää.

– Puhdistusterä on hyvä työkalu, kun sitä käyttää varoen. Pidä terää loivassa kulmassa käyttöohjeen mukaisesti ja raaputa tahra varovasti pois lasipinnalta. Veistä ei tule käyttää missään tilanteessa, sillä se voi naarmuttaa liettä vakavasti, Alastalo sanoo.