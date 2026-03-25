Asuntolainojen enimmäisaika pitenee 40 vuoteen

Kansanedustajan mukaan muutos piristää asuntomarkkinoita.
Kerrostaloja Helsingissä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Eduskunnan talousvaliokunta on tänään hyväksynyt mietinnön, jolla mahdollistetaan muun muassa 40 vuoden mittaiset asuntolainat. Valiokunta päätti kasvattaa laina-aikaa hallituksen esityksen 35 vuodesta 40 vuoteen.

Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä arvioi, että talousvaliokunnan hyväksymä päätös pidentää asuntolainojen enimmäiskestoa vauhdittaa asuntokauppaa ja tukee rakentamisalaa.

– Nykyistä pidemmät asuntolainat ovat yleisiä esimerkiksi Ruotsissa. Pidempi laina-aika ja suurempi mahdollinen lainaosuus helpottavat asunnon vaihtamista ja voivat piristää asuntomarkkinoita. Markkinoiden elpyminen tukisi myös vaikeuksissa olevaa rakentamisalaa, Aalto-Setälä sanoo tiedotteessa.

Aalto-Setälän mukaan pidempi laina-aika ja joustavampi omarahoitusosuus pienentävät kuukausittaisia lainanhoitokuluja ja lisäävät kotitalouksien liikkumavaraa. Finanssivalvonta voisi jatkossa suhdannetilanteen mukaan alentaa myös muiden kuin ensiasuntojen omarahoitusosuuden viiteen prosenttiin nykyisestä kymmenestä prosentista.

– Asuntojen hinnat ovat erityisesti suurissa kaupungeissa korkeita, ja omarahoitusosuuden säästäminen voi olla monelle vaikeaa. On perusteltua mahdollistaa suurempi velkavipu vakaana pidettyyn asuntosijoittamiseen, jotta vaurastumisen mahdollisuudet laajenevat, Aalto-Setälä jatkaa.

Myös ensiasunnon ostajille tärkeään ASP-lainajärjestelmään valmistellaan muutoksia.

– Hallitus on jo uudistanut ASP-järjestelmää poistamalla tarpeettoman yläikärajan ja lisäämällä joustavuutta lyhennysvapaisiin. Nyt ympäristöministeriössä valmistellaan lainarajojen selkeyttämistä siten, että käytössä olisi ainoastaan kaksi alueperusteista rajaa. Tämä mahdollistaisi nykyistä kalliimpien asuntojen hankinnan ASP-lainalla useissa suuremmissa kaupungeissa, kuten Turussa ja Espoossa, Aalto-Setälä toteaa.

