Näin Petteri Orpo ja Riikka Purra kommentoivat EU-rahoitusvälinettä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ovat kommentoineet EU:n komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin suunnitelmaa EU:n puolustuskyvyn nopeasta nostamisesta ja rahoituksesta. He ottivat asiaan kantaa hallituksen tiedotustilaisuudessa, jonka aiheena olivat Kasvuriihi-työryhmän ehdotukset.

Leyenin suunnitelman keskiössä on 150 miljardin euron rahoitusväline, jolla voitaisiin rahoittaa jäsenmaiden yhteisiä investointeja puolustukseen. Väline rahoitettaisiin komission lainalla, joka taattaisin EU:n budjetista. Jäsenmaat voisivat hakea sitten lainaa puolustusinvestointeihin.

– Me suhtaudumme avoimesti ratkaisuihin, mutta meidän pitää tietää yksityiskohtia. Tämä on mielestäni hallituksen sopiman, aikaisemmin hyväksymän linjan mukainen vielä, mutta meidän on todella tärkeä nähdä vielä tarkemmin von der Leyenin esitys, että millä perusteilla ja mihin rahaa käytetään, Orpo arvioi.

Orpo korosti Suomen linjan olevan, että jos yhteistä rahaa käytetään eurooppalaiseen puolustukseen, se tulee suunnata ”oikeisiin kyvykkyyksiin”, jotka katsotaan Naton kanssa yhteistyössä ja rahaa on käytettävä ”siellä, missä Eurooppaa puolustetaan”.

Perussuomalaiset ovat varsinkin suhtautuneet varauksella yhteisvelan kaltaisiin järjestelyihin. Purra ei poissulkenut kuitenkaan komissiosta väläytettyä ratkaisua:

– Kuten hallitus on linjannut, suhtaudumme erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin avoimesti. Ja samaan aikaan tämä esitetty mallihan ei lisää yheisvastuita, vaan se on siellä omien varojen katon alla, joka on jo aiemmin sovittu. Toisaalta kaikissa näissä instrumenteissa Suomihan pitää tärkeänä, että se hyödyttää nimenomaan etulinjan maita eli tällaisissakin tapauksissa, kun lainamuotoista rahoitusta voidaan sieltä hakea, tämä pitää olla hyödyllistä tässä tapauksessa Suomelle, Purra kommentoi.

Pääministeri Orpo osallistuu huomenna torstaina ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen, jossa keskustellaan Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Keskiviikkona kokoontunut hallituksen ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat kokoukseen.

Suomen puolustusteollisuus hyötyy

Hallitus keskusteli tänään myös Varman toimitusjohtajan Risto Murron työryhmän viime perjantaina julkistamasta loppuraportista, joka sisälsi 41 ehdotusta talouskasvun vauhdittamiseksi ja yritystoiminnan uudistamiseksi.

Valtiovarainministeri Riikka Purra korosti tänään perjantaina, että ”varsinaisia poliittisia neuvotteluja ei käyty” eikä verotuksen yksityiskohtiin otettu kantaa.

Raportin julkistamistilaisuudessa huomiota sai työryhmän ehdotus perintöveron poistamisesta ja korvaamisesta luovutusvoittoverolla. Tähän hallitus ei siis ole toistaiseksi ottanut kantaa.

– Geopoliittinen tilanne, turvallisuustilanne on entisestään vaikeuttanut meidän lähtökohtia, koska meidän keskeiset markkina-alueet eivät kasva ja ilmassa on paljon epävarmuutta, Orpo totesi.

Orpon mukaan raportissa on ”suuri määrä erinomaisen hyviä ehdotuksia”, jotka on kaikki laitettu jatkovalmisteluun ja tullaan käymään tarkkaan läpi.

Murron raportissa kasvuehdotukset oli jaettu neljän asiakokonaisuuden alle, joita ovat ”ihmiset ja osaaminen, ”kasvuyritysten toimintaedellytykset”, ”energiamarkkinat ja puhdas, vihreä siirtymä” sekä ”puolustusteollisuus”. Tänään ja eilen kunkin hallituspuolueen puheenjohtajan johdolla oli pohdittu yhtä asiakokonaisuutta.

Orpo kertoi vetäneensä itse puolustusteollisuutta käsittelevää ryhmää. Hän arvioi näkevänsä Suomen puolustusteollisuudelle isoja mahdollisuksia, kun EU-maat joutuvat nostamaan puolustustaan ylös:

– Kysyntä tulee olemaan valtavaa, ja kun meillä on 300-400 puolustusalan yritystä startupeista teolliseen, niin siellä on suuri potentiaali. Näen mahdollisuuksia, kun toimimme nyt suunnitelmallisesti ja ripeästi.

Murron raportin toimenpide-esityksiä tähän liittyen Opro pitää oikeansuuntaisina, mutta arvioi, että hallitus voi tehdä vieläkin enemmän. Hän korosti, että puolustusteollisuuden kasvu tukee omavaraisuutta ja suorituskykyä.

Kotimaiseen puolustusteollisuuteen liittyen valtiovarainministeri Purra kertoi olevansa menossa eduskuntaan esittelemään juuri lisätalousarviota, jossa muun muassa lähes 700 miljoonalla eurolla korotetaan tilausvaltuuksia nimenomaan kotimaisen puolustusteollisuuden tilauksia varten ja joilla tuetaan Ukrainaa.

Koko Murron raportti on luettavissa täällä.