Komission puheenjohtajalta esitys lähes 800 miljardista puolustukseen

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli tiistaina suunnitelmansa EU:n puolustuspaketiksi, jossa puolustusinvestointeja kasvatetaan voimakkaasti.

– Olemme uudelleenvarustautumisen ajassa ja että Eurooppa on valmis kasvattamaan puolustusmenojaan voimakkaasti, hän sanoi.

Von der Leyen on hahmotellut erityisen Euroopan uudelleen aseistamisen eli ReArm Europe -suunnitelman, jonka avulla EU-maat voivat nopeasti ja merkittävästi kasvattaa puolustuskykyään.

Suunnitelma koostuu viidestä osasta.

Komissio esittää pian, että jäsenmaat voivat käyttää vakaus- ja kasvusopimuksen kansallista poikkeuslauseketta puolustusmenojensa kasvattamiseen.

Jos jäsenmaat esimerkiksi lisäisivät puolustusmenojaan keskimäärin 1,5 prosentilla bruttokansantuotteestaan, tämä menettely voisi kumulatiivisesti tuottaa neljän vuoden aikana yhteensä 650 miljardin euron lisäinvestoinnit puolustukseen.

Toiseksi perustettaisiin uusi 150 miljardin euron lainarahoitusväline jäsenmaille puolustusinvestointeja varten.

Väline olisi tarkoitettu erityisesti eurooppalaisiin haasteisiin, kuten ilmapuolustuksen vahvistamiseen, tykistöjärjestelmiin, drooneihin ja kybervalmiuksiin. Von der Leyenin mukaan näin yhteishankintojen avulla saataisiin karsittua kustannuksia ja parannettua järjestelmien yhteensopivuutta.

Niin ikään komissio ehdottaa, että jäsenmaat voivat halutessaan käyttää koheesiorahoja puolustukseensa.

Neljänneksi kehitettäisiin nopeasti eurooppalaista säästö- ja investointiunionia.

Myös Euroopan investointipankki osallistuisi suunnitelmaan.

Von der Leyen arvioi, että suunnitelmalla voitaisiin saada lähes 800 miljardia euroa Euroopan puolustuksen vahvistamiseen. Samalla jatketaan läheistä yhteistyötä Nato-kumppaneiden kanssa.

Hän esittelee suunnitelmansa EU-maiden johtajille torstaina pidettävässä epävirallisessa huippukokouksessa.

Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo.

We are living in dangerous times.

Europe‘s security is threatened in a very real way.

Today I present ReArm Europe.

A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025