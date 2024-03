Näillä ehdoilla Suomessa saa yhä olla Venäjälle rekisteröityjä autoja

Venäjän rekisterissä olevien autojen EU:sta poistumista koskeva kansallinen kuuden kuukauden siirtymäaika umpeutui perjantaina, Tulli kertoo tiedotteessa.

Ulkoministeriö antoi 16. syyskuuta 2023 EU:n pakotesääntelyyn perustuvan linjauksen, jonka mukaan Suomessa olevat, Venäjälle rekisteröidyt autot pitää viedä pois viimeistään 15. maaliskuuta 2024. Lauantaista 16. maaliskuuta 2024 alkaen kaikkien liikenteessä tavattujen, Venäjälle rekisteröityjen autojen kuljettajien on pitänyt todistaa oikeutensa käyttää autoa.

– Viikonloppu sujui rauhallisesti ja tähän mennessä valvontaviranomaisten tietoon on tullut kolme venäläisissä rekisterikilvissä olevaa autoa, joiden Suomessa olon perusteita selvitetään, kertoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit tiedotteessa.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että myös siirtymäajan jälkeen meillä on Suomessa Venäjälle rekisteröityjä autoja, jotka ovat laillisesti maassa. Poikkeukset tulevat sekä EU:n pakoteasetuksesta että kansallista linjauksista. Meillä on esimerkiksi Ukrainan sotaa paenneita, kansainvälisen suojelun piirissä olevia henkilöitä, jotka voivat käyttää venäläisissä rekisterikilvissä oleva autoaan täällä maaliskuun loppuun asti, painottaa Rakshit.

EU:n pakoteasetuksessa linjataan poikkeukset, joiden perusteella Venäjälle rekisteröidyn auton voi yhä tuoda EU:hun. Kansalliset poikkeukset koskevat taas Venäjälle rekisteröityjä autoja, jotka ovat jo olleet Suomessa.

EU:n pakoteasetuksessa on määritelty kaksi poikkeusta Venäjälle rekisteröityjen autojen osalta. Nämä ovat Venäjällä pysyvästi asuvan EU- tai Eta-kansalaisen tai hänen perheenjäsenensä omistamat autot sekä diplomaattikilvin varustetut autot.

Suomessa jo olevien, Venäjälle rekisteröityjen autojen osalta poikkeuksia on tietyille ryhmille. Näitä ovat EU:n ulkopuolella pysyvästi asuvien päätoimisten opiskelijoiden sekä määräaikaisella, voimassaolevalla työsopimuksella töissä olevien autot. Tietyissä, rajatuissa tapauksissa Venäjälle rekisteröityjen työsuhdeautojen käyttö on myös mahdollista EU-alueella asuville, kuten myös tapauksissa, missä auton väliaikaisen maahantuonnin määräaikaan on erikseen saatu Tullilta lisäaikaa.

Ukrainan sodan vuoksi kansainvälisen suojelun piirissä Suomessa olevien henkilöiden, joilla on Venäjän rekisterikilvissä oleva auto, on mahdollista tuontiselvittää auto muuttotavarana Suomeen vielä 16.-31. maaliskuuta 2024 välisenä aikana siirtymäajan päättymisestä huolimatta. Poikkeus koskee ainoastaan niitä autoja, jotka ovat saapuneet EU:n alueelle viimeistään 19. joulukuuta 2023. Jos autoa ei ole tuontiselvitetty maalikuun 2024 aikana, tulee auto siirtää pois Suomesta viimeistään 31 maaliskuuta 2024.

Kaikkien liikenteessä tavattavien, Venäjälle rekisteröityjen autojen kuljettajien pitää pyydettäessä todistaa valvontaviranomaisille oikeutensa käyttää autoa. Dokumentit on hyvä pitää ajossa mukana, jotta oikeutensa käyttää venäläisissä rekisterikilvissä olevaa autoaan pystyy todistamaan heti kysyttäessä.