USU: Vuorotteluvapaa loppuu – suosio kasvoi rajusti

Vuorotteluvapaan suosio on kasvanut selvästi järjestelmän lakkautuksen lähestyessä, kertoo Uutissuomalainen.

Vuorotteluvapaakorvausta saaneiden määrä kasvoi tammi–maaliskuussa noin 39 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuosi sitten. Tämä käy ilmi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toimittamista tilastoista.

Vuorotteluvapaakorvausta sai tammi–maaliskuussa 6 089 ihmistä, kun vuosi sitten saajia oli 4 366.

– Monet kokevat, että nyt on viimeinen mahdollisuus päästä vuorotteluvapaalle. Aiemminkin kun on tiukennettu vuorotteluvapaan saamisen ehtoja, on nähty vastaavia piikkejä vuorotteluvapaan suosiossa, sanoo Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman.

Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan elokuun alussa. Vapaan ehtii aloittaa viimeistään 31. heinäkuuta. Heinäkuun loppuun mennessä aloitetut vuorotteluvapaat voi pitää normaalisti loppuun asti.

Vuorotteluvapaan suosion kasvu on kiihtynyt kevään mittaan. Maaliskuussa vuorotteluvapaakorvauksen saajia oli peräti 65 prosenttia enemmän kuin maaliskuussa 2023.

Villmanin mukaan vuorotteluvapaan suosio saattaa kasvaa edelleen aina heinäkuun loppuun asti.