Näihin maihin Donald Trumpin Venäjä-kosto voisi iskeä

Yhdysvalloissa kymmenet senaattorit kertovat kannattavansa lakiesitystä, joka asettaisi Venäjälle suoria ja epäsuoria pakotteita, jos Kreml ei taivu pitkäkestoiseen rauhaan Ukrainan kanssa.

Uusien pakotteiden ohella Yhdysvallat asettaisi erittäin korkeat 500 prosentin tuontitullit maille, jotka ostavat venäläistä öljyä, maakaasua, uraania tai muita tuotteita. Näitä sovellettaisiin silloin, jos presidentti Donald Trumpin hallinnon pyrkimykset Ukrainan sodan lopettamiseksi eivät etene.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi keskiviikkona suhtautuvansa myönteisesti republikaanisenaattori Lindsey Grahamin ja demokraattisenaattori Richard Blumenthalin esittämään pakotepakettiin.

– Paras tapa pysäyttää Venäjän hyökkäyssota on maksimoida Moskovaan kohdistuva paine, Stubb sanoi.

Mahdollisten tuontitullien soveltamiseen liittyy vielä runsaasti tulkinnanvaraa. Ne iskisivät ainakin Kiinaan, joka vastasi helmikuussa noin 40 prosentista tuloista, jotka Kreml saa fossiilisten polttoaineiden viennistä. Kiinan energiantuonti Venäjältä oli helmikuussa arvoltaan noin 5,5 miljardia euroa, ja raakaöljyn osuus oli tästä 70 prosenttia.

Vuoden 2022 lopun jälkeen Kiina on ostanut 47 prosenttia kaikesta Venäjän vientiin ohjatusta raakaöljystä. Kreml vei raakaöljyä ja öljytuotteita 356 tankkerilla, joista 167 kuuluu niin sanottuun varjolaivastoon.

Kremlin kannalta merkittävä kauppakumppani on myös Intia, joka osti CREA-tutkimuslaitoksen mukaan fossiilisia polttoaineita pelkästään helmikuussa 3,8 miljardin euron edestä. Turkin osuus Venäjän polttoaineviennistä oli noin 18 prosenttia eli 2,5 miljardia euroa.

Monet Euroopan valtiot ostavat edelleen raaka-aineita Venäjältä huolimatta pyrkimyksistä vähentää aiempaa riippuvuutta. Unkari osti helmikuussa raakaöljyä ja maakaasua 307 miljoonan euron ja Slovakia 253 miljoonan euron edestä. Nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä vietiin Ranskaan ja Belgiaan lähes 700 miljoonan euron edestä.

Suomi on joutunut ostamaan Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatomin tytäryhtiö TVEL:ltä ydinpolttoainetta Loviisan reaktoreille, mutta tälle on jo vuosia yritetty löytää vaihtoehtoja. Loviisassa on kokeiltu amerikkalaisen Westinghousen koe-elementtiä.

Fortumista sanottiin viime kesänä Ylelle, että Westinghouse-yhteistyöhön ”pistetään kaikki paukut”. Lienee mahdollista, että Suomi voisi neuvotella potentiaalisiin tuontitulleihin poikkeusluvan.

Yhdysvaltain senaatissa käsittelyyn tuotuun lainsäädäntöön sisältyy kohta, jonka mukaan presidentti voisi harkinnanvaraisesti olla soveltamatta korkeita tariffeja tiettyihin maihin.