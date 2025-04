USA:ssa esitetään 500 prosentin tulleja Venäjän raaka-aineita ostaville

Yhdysvaltain republikaanisenaattori Lindsey Graham ja demokraattien Richard Blumenthal ovat tuoneet käsittelyyn lakiesityksen, joka asettaisi Venäjälle suoria ja epäsuoria pakotteita, jos Kreml ei taivu pitkäkestoiseen rauhaan Ukrainan kanssa.

Lakiesitystä ilmoittaa tukevansa yli 50 senaattoria, minkä lisäksi vastaavaa lainsäädäntöä valmistellaan molemmissa puolueissa edustajainhuoneessa.

Senaattorit tukevat uusia pakotteita Venäjälle ja 500 prosentin tuontitulleja niille maille, jotka ostavat venäläistä öljyä, maakaasua, uraania tai muita tuotteita. Näitä sovellettaisiin silloin, jos presidentti Donald Trumpin hallinnon pyrkimykset Ukrainan sodan lopettamiseksi eivät etene.

– Pakotteet on suunniteltu koviksi tarkoituksella, Lindsey Grahamin ja Richard Blumenthalin tiedotteessa todetaan.

Heidän mukaan senaatissa vallitsee selvä näkemys siitä, että Venäjä on konfliktissa hyökkäävä osapuoli, ja että presidentti Vladimir Putinin aggressio pitää lopettaa heti sekä ehkäistä tulevaisuudessa.

Kreml on jatkanut ilmaiskuja Ukrainan kaupunkeja ja infrastruktuuria vastaan aiemmin sovitusta tulitauosta huolimatta. Donald Trump on antanut ymmärtää olevansa yhä turhautuneempi Kremlin viivyttelyyn.

Senaattorien tiedotteessa muistutetaan Ukrainan luopuneen vuonna 1994 osana Budapestin sopimusta noin 1 700 ydinaseesta. Yhdysvallat, Venäjä ja Britannia lupasivat turvata maan suvereniteetin. Tämä ei kuitenkaan estänyt Venäjän aggressiota.

– Vuosina 2014 ja 2015 solmittujen Minskin sopimusten tavoitteena oli lopettaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Mutta tämäkään ei millään tavoin estänyt tulevia hyökkäystoimia. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan jälleen kerran vuonna 2022, mikä johti satojen tuhansien ihmisten kuolemaan ja pakotti miljoonat lähtemään pakoon kodeistaan, senaattorit toteavat.

This overwhelmingly bipartisan sanctions bill shows powerful support for Ukraine in its fight against Russia’s murderous assault. I’m proud to lead it. pic.twitter.com/zC5Ohk3N5I

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) April 2, 2025