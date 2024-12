Mystiset Feeniks-droonit iskevät venäläisiä vastaan

Ukrainan kerrotaan saaneen Yhdysvalloilta tuhansia Phoenix- eli Feeniks-lennokkeja. Salaisten droonien käytöstä tiedetään hämmentävän vähän, sillä ne ovat olleet käytössä jo lähes kahden vuoden ajan.

Reppuun mahtuvat lennokit olivat Ukrainan asevoimien käytössä toukokuussa 2022, mutta ensimmäiset kuvat niistä saatiin vasta lokakuussa 2024. Kyseessä ei ollutkaan yksittäinen malli, vaan AEVEX Aerospace -yhtiön valmistama lennokkiperhe.

Tuotteiden nimet olivat Disruptor, Dagger, Dominator ja Atlas. Yksi on Defense Express -median mukaan edelleen hämärän peitossa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin tiedettiin tilanneen Feeniks-drooniperheen laitteita Ukrainalle 581 miljoonan dollarin edestä. Tästä ei voinut päätellä paljoakaan, koska yksikkökustannukset eivät olleet tiedossa.

Forbes-julkaisu päästettiin hiljattain seuraamaan AEVEX-lennokkien tuotantoa. Yhtiö oli aiemmin osallistunut MQ-1 Predator -lennokkien kehitystyöhön. Ensimmäinen malli oli Dagger, jonka kappalehinta on 47 000 euroa. Venäjän sanotaan käyttäneen niiden pudottamiseen huomattavasti kalliimpia ilmatorjuntaohjuksia.

Hankkeen myötä Ukrainan tueksi on lähetetty yli 5 000 droonia, eli AEVEX on noussut suurimmaksi amerikkalaiseksi droonitoimittajaksi Ukrainalle.

