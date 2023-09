Koulu ja päiväkoti evakuoitu myrkyllisen kaasun takia

Myrkyllistä kaasua on levinnyt ilmaan Tuusulan Jokelassa keskiviikkona, Keski-Uudenmaan poliisilaitos tiedottaa viestipalvelu X:ssä.

Kaasun leviäminen on seurausta siitä, että suolahappoa on valunut maahan sitä kuljettaneen kuorma-auton kontista.

Alueelle on annettu vaaratiedote. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu.

Alueelle on toimitettu linja-autoja koulun suojaväistöä tekemään ja Tuusulan kunta hoitaa Kolsan koulun ja päiväkodin evakuointia.

Päiväkodin lasten vanhempia on kehotettu noutamaan lapsensa. Kolsan päiväkotiin pääsee eteläsuunnasta Tiilimestarinkujaa pitkin. Poliisi ohjaa liikennettä. Sellaiset lapset, joita huoltajat eivät pääse hakemaan, siirretään Notkopuiston päiväkotiin kello 13 alkaen.

Koululaisten vanhempia kehotetaan noutamaan lapsensa Pertun koululta, jonne heidät siirretään busseilla.

Tuusulan kunnan mukaan välitöntä vaaraa ei ole, mutta tilat on päätetty tyhjentää varotoimenpiteenä. Lasten vanhempia on informoitu tilanteesta.

Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tilanteessa.

– Tällä hetkellä on tilanne vakiintunut ja vuotava, 1000 litran kontti, on saatu pois kuorma-auton kyydistä, pelastuslaitos tiedottaa X:ssä.

