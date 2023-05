Muistatko Moskva-aluksen? Nyt Ukrainalla on vedenalainen itsemurhadrooni

Ukraina on jo tullut tunnetuksi epätavallisista meritorjunta-aseistaan, kuten räjähteillä lastatuista miehittämättömistä veneistä, jotka ovat saaneet Venäjän Mustanmeren laivaston varpailleen ja pysymään pääasiassa satamissaan. Ukrainalaiskeksinnöt eivät loppuneet siihen.

Ukrainan puolustusinnovaatioklusteri Brave1 käynnistyi 28. huhtikuuta ja on jo esitellyt uuden meritorjunta-aseen nimeltä Toloka TLK-150. Se on huomattavasti drooniveneitä pienempi, mutta kulkee veden alla kuin pieni sukellusvene.

Venäläiset pystyvät jo lentotiedustelullaan havaitsemaan Ukrainan pinta-alusdroonit. Toloka on niitä hitaampi eikä pysty samaan nopeuteen, mutta samalla se on selvästi niitä huomaamattomampi. Vedenpinnan yläpuolelle kohoavat vain maston päähän sijoitetut pieni antenni ja kamerat.

Tolokan ukrainalaisuus näkyy sen suunnittelussa. Siinä on paljon suuremmat vakaimet kuin maailmalta tutuissa vedenalaisissa drooneissa ja sen potkurit on sijoitettu poikkeuksellisesti vakainten kärkiin. Kyseessä ei siis ole kopio mistään aiemmin nähdystä, mikä ei välttämättä ole huono asia.

Toloka on 2,5 metriä pitkä, kapeampi kuin torpedo ja sillä on iso köli, jolla todennäköisesti tasapainotetaan pinnan yläpuolelle kohoavaa mastoa. Peräsin sijaitsee takarungon päällä, ja eturungon sivuilla ovat sukellussyvyyttä säätelevät siivekkeet.

Eturungossa on myös taistelukärki, jonka herätejärjestelmä ei ole julkista tietoa. Drooni ohjataan maaliinsa pinnan yläpuolelle periskoopin tavoin ulottuvien kameroiden avulla. Niitä pystytään ehkä käyttämään myös tiedusteluun.

Ukraina on saanut vedenalaisia robotteja lännestä, kuten kuusi miinanraivausrobottia, joista Britannian hallitus tiedotti viime elokuussa. Jotain niiden sisältämästä tietotaidosta on saattanut siirtyä Tolokaan, vaikka sen muodot ja teknologia ovat täysin erilaiset.

TLK-150:n toimintaetäisyys on enintään 100 km. Sähkömoottorin ja taistelukärjen yhteispaino on arviolta 20–50 kg. Siitä on ilmoitettu tulevan myös kaksi suurempaa versiota: TLK 400 on neljästä kuuteen metriä pitkä ja selvästi paksumpi, mikä viittaa suurempaan toimintaetäisyyteen, jopa 1 200 km:iin ja isompaan taistelukärkeen, jopa 500 kilogrammaan. TLK 1000 on nelipotkurinen ja voi olla jopa 12 metriä pitkä. Se voi pystyä toimimaan jopa 2 000 kilometrin päähän ja sen taistelukärki voi olla jopa 5 000 kilogrammaa. Ei ole tiedossa, onko näitä kahta versiota vielä rakennettu.

Veden alla iskevät Toloka-droonit voivat olla tehokas apukeino Mustanmeren pohjoisosan nykyisen harmaan vyöhykkeen palauttamisessa Ukrainan hallintaan, jos niillä saadaan harvennettua Venäjän merivoimien pinta-aluskantaa. Myös Kalibr-ohjuksia Ukrainaan laukaisevien alusten siirtäminen Moskvan seuraksi olisi tärkeää Ukrainan siviiliväestön turvallisuuden kannalta.

Moskva oli Slava-luokan risteilijä ja Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva. Ukraina upotti sen 14. huhtikuuta 2022.