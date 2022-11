MT: Hersonissa maitotilaa pitävä palaa tänään Suomesta Ukrainaan

Ukrainan Hersonissa maitotilan omistava Andriy Pastushenko palaa tänään Suomesta omistamalleen tilalleen, Maaseudun Tulevaisuus kertoo.

– Edellisviikolla alue vapautui miehityksestä, mutta sinne meneminen heti oli miinojen takia liian vaarallista. Maanantaina aion mennä kotiin, Pastushenko sanoi viime viikolla MT:n mukaan.

Hän ei ole käynyt tilallaan moneen kuukauteen. Syynä on Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota. Ensin Pastushenko lähetti vaimonsa ja lapsensa pois tilalta, mutta joutui lähtemään pian itsekin sotaa pakoon.

Pastushenko on pitänyt tilan työntekijöihin yhteyttä puhelimitse. Tila on miehityksen aikana kärsinyt jatkuvista sähkökatkoista ja varkauksista. Esimerkiksi tilalla olleista lähes 800 lehmästä on Pastushenkon mukaan jäljellä enää noin 400 lehmää. Lehmiä on teurastettu ruuaksi ja sairastuneita eläimiä on jouduttu lopettamaan, koska hoitoa ja lääkkeitä ei ole miehityksen aikana ollut saatavilla.

Työntekijät ovat selvinneet hengissä, mutta Pastushenkon assistenttina toiminut nainen on vangittu peräti kolme kertaa.

– Nyt siellä on taas sähköt ja paikkoja on saatu korjattua. Tilalla valmistetaan ruokaa armeijalle ja paikallisille. Tietysti haluamme tukea kaikin voimin sitä, että aluetta ei miehitetä uudelleen, Pastushenko kertoo MT:lle.