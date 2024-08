Moskova yritti tappaa poliitikon iskemällä itsemurhalennokilla kotiin

Venäjältä vuonna 2014 paennut entinen duumaedustaja Ilja Ponomarjov yritettiin tappaa nykyiseen kotiinsa Kiovan esikaupunkialueelle. Asiasta kertovat Oboz.ua ja Ponomarjov itse.

Ponomarjovin kotiin osui torstain vastaisena yönä Geran-2 -eli Shahed-136 -itsemurhalennokki. Ponomarjov sai tilanteessa paljon sirpalehaavoja, mutta hänen henkensä ei ole vaarassa.

Ponomarjovin kodin lähelle hakeutui ohjatusti kolme samanlaista lennokkia jo keskiviikon vastaisena yönä. Tuolloin Ukrainan asevoimien ilmatorjunta tuhosi lennokit. Kyseisenä yönä lennokkeja suorastaan satoi: Ukraina tuhosi jokaisen Venäjän lähettämän lennokin – yhteensä 89 kappaletta. Kolmen lennokin kappaleet putosivat 50–100 metrin päähän Ponomarjovin kodista eivätkä aiheuttaneet vahinkoja.

Oboz.ua kertoo, että vasta seuraavana yön tapahtumat olivat omiaan vahvistamaan sen että Ponomarjovin koti oli droonien kohde jo keskiviikon vastaisena yönä. Torstain vastaisena yönä Ponomarjov heräsi rikkinäisen mopon ääntä muistuttavaan pärinään. Sitten räjähti. Shahed-136 -lennokin sisältämä 40 kilon räjähdekuorma laukesi hänen talonsa etupihalla ja sisälle hänen päälleen lensi runsaasti sirpaleita.

Ponomarjov kirjoittaa viestipalvelu X:ssa, että tämä oli viides kerta kun hänet on yritetty tappaa.

-On hyvä, ettei meillä ole ollut aikaa laittaa GLONASS-järjestelmää kunnolla vauhtiin. Luulen, että sen virhe pelasti minut. Etäisyyttä oli vain noin viisi metriä.

GLONASS on satelliittipaikannus GNSS:aan pohjautuva järjestelmä, Venäjän vastine meillä käytössä olevalle GPS:lle. Sen toimintavarmuus ja tarkkuus ei ole samaa tasoa GPS:n kanssa. Tästä syystä Ponomarjov viittaa yleiseen vitsiin siitä, että GLONASS on jatkuvasti rikki.

Ponomarjov on ärhäkkä presidentti Vladimir Putinin kriitikko, jonka perustaman Vapaa Venäjä -ryhmän tavoitteena on syrjäyttää Putinin hallinto. Ponomarjovin vapaaehtoisjoukko yhdistyi kahden muun vastaavan järjestön kanssa elokuussa 2022. Yksi järjestöistä on ilmoittanut olleensa esimerkiksi Putinin ideologi Alexander Duginin tyttären surmanneen pommi-iskun takana elokuussa 2022.