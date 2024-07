Ukraina torjui yhdessä yössä kaikki 89 Venäjän itsemurhalennokkia

Ukraina torjui yön aikana 89 Venäjän lähettämää Shahed-lennokkia, kertoo presidentti Volodymyr Zelenskyi.

– Kaikki, jotka venäläiset terroristit lähettivät. Ja tämä on tärkeä tulos, Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssa.

– Ukrainalaiset pystyvät täysin turvaamaan taivaan venäläisten iskuilta, kun meillä on riittävästi tarvikkeita. Sama puolustuksen taso tarvitaan myös venäläisiä ohjuksia ja hyökkääjän taistelulentokoneita vastaan. Ja tämä voidaan saavuttaa.

Lisäksi Ukrainan ilmatorjunta tuhosi keskiviikon vastaisena yönä myös yhden Venäjän lähettämän Kh-59-ohjuksen. Tulos on vaikuttava.

Lisäksi valkovenäläinen oppositiohanke Belarusian Hajun Project kertoo, että osa Venäjän lähettämistä lennokeista käytti joko tahallaan tai piittaamattomuuttaan hyväkseen Valko-Venäjän ilmatilaa. Viisi shahedeista lensi viistäen Valko-Venäjän puolella.

Yksi niistä käytti Valko-Venäjän ilmatilaa hyväkseen jopa 260 kilometrin matkan. Ensimmäinen, noin kello 23.20 Valko-Venäjän ilmatilaa lähestynyt drone sai Valko-Venäjän asevoimien hävittäjän lähtemään ilmaan tunnistuslennolle Asarevitšin tukikohdasta. Viimeinen droneryhmä saapui Valko-Venäjän ilmatilaan kello 02.30. Yksi droneista lensi Valko-Venäjän puolella niinkin syvältä kuin Stolinin kaupungin läheltä. Stolinista on parikymmentä kilometriä Ukrainan rajalle.

Venäjä valmistaa Iranissa suunniteltuja Shahed-136-lennokkeja lisenssillä Alabugan erityistalousalueella Moskovasta itään. Yhden tällaisen kertakäyttöisen itsemurhalennokin tuotantokustannuksiksi arvioidaan noin 20 000–40 000 euroa. Tämä tarkoittaa, että yksi yö aiheutti Venäjälle vähintään 1,7 miljoonan ja jopa 3,5 miljoonan dollarin tappiot.

Arvioon ei ole laskettu mukaan yhden tuhotun Kh-59-ohjuksen kustannuksia.

