Venäjän retoriikka Moldovaa kohtaan on jyrkentynyt, kertoo ajatushautomo The Institute for the Study of War (ISW) tilannekatsauksessaan.

Ajatushautomo viittaa Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharovan voitonpäivän haastatteluun, jossa hän syytti Moldovan hallitusta kansanmurhasta.

Zaharova sanoi haastattelussa, että Moldovan presidentti Maia Sandu ja hänen hallituksensa harjoittavat eugeniikkaa eli rodunjalostusoppia. Ulkoministeriön tiedottaja rinnasti Moldovan hallituksen natsi-Saksaan.

Zaharova esitti haastattelussa myös perättömiä väitteitä siitä, että Moldovan hallitus haluaa korvata moldovan kielen romanian kielellä. Tiedottaja totesi, että Moldovan kieli, kulttuuri ja identiteetti säilyvät, jos nykyisestä presidentistä ja hallituksesta päästään eroon.

Presidentti Maia Sandun johtama EU-myönteinen hallitus on pyrkinyt vähentämään Moskovan vaikutusvaltaa Moldovassa. Maassa järjestetään tänä vuonna presidentinvaalit ja kansanäänestys EU-jäsenyydestä. Ensi vuonna Moldovassa pidetään parlamenttivaalit. Näihin Kreml pyrkii ISW:n mukaan nyt puheillaan vaikuttamaan.

Russian Ministry of Foreign Affairs (MFA) Spokesperson Maria Zakharova claimed that the Moldovan government is engaged in a Nazi-like "genocide" in Moldova — a notable inflection in Kremlin officials' rhetoric about Moldova that is likely meant to set conditions for a Russian… https://t.co/l9xU0We4vq

