Amerikkalainen Bradley kohtaa videolla kaksi Venäjän BTR-vaunua – karu lopputulos

Sosiaalisessa mediassa leviävä video antaa selvän näytteen siitä, miten tehokkaita amerikkalaisvalmisteiset M-2 Bradley-rynnäkkövaunut Ukrainan puolustustaistelussa ovat. Yhdysvallat toimitti vaunuja Ukrainalle viime vuonna, ja asiantuntijat ovat luonnehtineet sitä ehkä parhaimmaksi jalkaväen tukena toimivaksi panssariajoneuvoksi.

Viestipalvelu X:ssä sunnuntaina julkaistulla videolla Bradley kohtaa kaksi venäläistä BTR-82-vaunua Avdijivkan rintamalla. Telegramissa ilmenee Bradleyn kuuluvan Ukrainan 47. prikaatille, ja ukrainalaisten ilmatiedustelun kerrotaan havainneen venäläisten lähestyminen jo hyvissä ajoin. 47. prikaati asettui tulivalmiuteen, ja iski venäläisten vaunujen saavuttua avomaalle.

Videolla Bradley osuu molempiin venäläisvaunuihin, joiden miehistöt pyrkivät nopeasti pakenemaan paikalta. Ainakin toinen vaunuista syttyy lisäksi tuleen. Telegramissa 47. prikaati vahvistaa iskun onnistuneen ja ”terroristien tulleen eliminoiduiksi”.

– Osoitamme jälleen kerran, että moderni teknologia ja amerikkalaisen kaluston taitava hyödyntäminen ovat merkittävä etu taistelukentällä, prikaati kirjoittaa.

