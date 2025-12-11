Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen (kok.) katsoo, että hallituksen lakiesitys on ”ratkaiseva askel kohti työmarkkinoita, joissa yritykset uskaltavat työllistää ja työllistämisen esteitä puretaan määrätietoisesti.”

Satosen johtama valiokunta sai tänään torstaina valmiiksi mietintönsä hallituksen esityksestä koskien henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen muuttamisesta. Oppositiopuolueiden edustajat jättivät mietintöön vastalauseensa.

Hallituksen esityksen tavoitteena on purkaa työllistämisen esteitä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä palkata uutta työvoimaa.

Satonen korostaa tiedotteessa, että Suomi tarvitsee uskallusta uudistaa työmarkkinoita. Esityksen ydin on irtisanomiskynnyksen madaltamisessa. Jatkossa irtisanomiseen riittää asiallinen syy, kun nykyisin vaaditaan asiallinen ja painava syy.

Satosen mukaan uudistus on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta ratkaiseva:

– Mitä pienempi yritys, sitä suurempi taloudellinen riski jokainen rekrytointi on. Kun irtisanomiskynnys on kohtuullinen ja selkeä, yritykset uskaltautuvat palkkaamaan. Me poistamme työllistämisen esteitä, jotta mahdollisimman moni pääsisi työelämään ja toisaalta työelämässä myös eteenpäin.

Satonen tähdentää, että työntekijöiden suoja säilyy edelleen uskottavana:

– Mielivaltaiset ja syrjivät irtisanomiset ovat jatkossakin ehdottomasti kiellettyjä. Työntekijälle on jatkossakin aina ensin annettava varoitus ja mahdollisuus korjata toimintansa – ja vakavat tapaukset käsitellään vakavina myös tulevaisuudessa.

LUE MYÖS:

Nyt tuli linjaus mietintövaliokunnalta: Irtisanomislakia ei syytä täsmentää