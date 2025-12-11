Nyt tuli linjaus mietintövaliokunnalta: Irtisanomislakia ei syytä täsmentää

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kannattaa hallituksen esitystä henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen muuttamisesta. Valiokunta esittää tänään torstaina valmistuneessa mietinnössään lakiehdotusten hyväksymistä muuttumattomana.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ei pidä tarkoituksenmukaisena täsmentää hallituksen irtisanomista koskevaa lakiesitystä. Valiokunta on siis eri linjoilla kuin lausunnon antanut perustuslakivaliokunta, joka katsoi, että sääntelyä tulisi täsmentää niin, että merkitykseltään vähäiset puutteet tai virheet työntekijän toiminnassa eivät muodosta asiallista syytä irtisanomiselle.

”Vähäisen syyn kirjaaminen lakitasolle voisi soveltamiskäytännössä ohjata irtisanomiskynnyksen tarpeettoman alhaiselle tasolle. Lisäksi muotoilu ei välttämättä huomioi riittävästi tilanteita, joissa työntekijän moitittava menettely muodostuu pitkään jatkuneesta, yksittäin vähäisenä pidettävien tekojen kokonaisuudesta, jossa yksittäiset teot eivät olisi riittäviä irtisanomisperusteeksi, mutta kokonaisuutena arvioiden irtisanomiskynnyksen voidaan katsoa täyttyvän”, perustelee työelämä- ja tasa-arvovaliokunta mietinnössään.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia ja merityösopimuslakia niin, että irtisanomisen perusteeksi riittäisi jatkossa asiallisen ja painavan syyn sijaan asiallinen syy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa, että esityksen tavoitteena on madaltaa irtisanomiskynnystä henkilöön perustuvissa irtisanomistilanteissa. Muutoksilla tavoitellaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten ja työllistämiskyvyn vahvistamista.

Valiokunta korostaa, että henkilöperusteinen irtisanominen edellyttää myös jatkossa asiallista syytä, eikä vähäistä syytä voida pitää säännöksessä tarkoitetulla tavalla asiallisena. Valiokunta korostaa myös, etteivät syrjivät syyt saa vaikuttaa irtisanomiseen jatkossakaan.

Valiokunta esittää mietinnössään täysistunnolle hyväksyttäväksi kolme lausumaa, joilla eduskunta edellyttää hallitukselta toimenpiteitä. Lausumaehdotuksissa edellytetään muun muassa, että valtioneuvosto seuraa lakimuutosten vaikutuksia raskaus- ja perhevapaasyrjinnän lisääntymiseen, työntekijöiden asemaan ja työllisyyteen sekä käytännön vaikutuksia irtisanomiskynnykseen

Oppositiolta vastalauseet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön jätettiin kaksi vastalausetta valiokunnan oppositiokansanedustajien toimesta. Ensimmäisessä vastalauseessa olivat mukana SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajat ja toisen takana olivat kaksi keskustan kansanedustajaa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa meitinnössään, että asiantuntijakuulemisissa on esitetty toisistaan eriäviä näkemyksiä nykyisen henkilöperusteisen irtisanomiskynnyksen tasosta ja hallituksen esityksen vaikutuksesta irtisanomiskynnykseen. Asiantuntijakuulemisessa on muun muassa esitetty huoli, että käytännön soveltamistilanteissa pienikin rikkomus voisi johtaa irtisanomiseen, kunhan syy ei ole syrjivä.

Hallituksen esityksessä arvioidaan, että ehdotettu irtisanomiskynnyksen madaltaminen voi lisätä työvoiman vaihtuvuutta kohtuullisesti, millä puolestaan arvioidaan olevan yritysten tuottavuutta lisääviä vaikutuksia. Esityksellä ei arvioida olevan vähäistä suurempaa työllisyysvaikutusta.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksen vaikutukset tuottavuuteen syntyvät siitä, että esityksen arvioidaan lisäävän sekä irtisanomisia että rekrytointeja, mikä kasvattaa työvoiman liikkuvuutta ja nopeuttaa sen kohdentumista. Tämä tarkoittaa, että työntekijät voivat siirtyä tehtäviin ja työpaikkoihin, joissa heidän osaamisensa hyödynnetään paremmin.

Lopputuloksena työvoiman käytön arvioidaan tehostuvan ja työn tuottavuuden paranevan. Vaikka esityksessä ei arvioida sillä olevan vähäistä suurempaa työllisyysvaikutusta, on mahdollista, että positiiviset vaikutukset yrityksille heijastuvat myös työllisyyden kasvuun, katsoo valiokunta mietinnössään.

