Ministeri: Myös Israelin on nyt aika tukea Ukrainaa sotilaallisesti

Iranin on kerrottu suunnittelevan asetoimitusten laajentamista Venäjälle. Yhdysvaltain tiedustelupalvelun lähteiden mukaan maa on toimittamassa lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia ja lennokkeja.

Aiemmin Venäjän on varmistettu käyttävän iranilaisia Shahed-136 -lennokkeja. Iran on kiistänyt lennokkien toimittamisen.

Nyt suunnitellut asetoimitukset herättävät huolta Israelissa. Maa ei tähän mennessä ole toimittanut sotilaallista tukea Ukrainaan.

Israelin diaspora-asioiden ministeri Nachman Shai kirjoittaa Twitterissä, että Israelilla ei ole enää epäilystäkään siitä, kummalla puolella maan tulee seistä konfliktissa.

– Tänä aamuna kerrottiin, että Iran on siirtämässä ballistisia ohjuksia Venäjälle. Ei ole enää epäilystäkään siitä, missä Israelin tulisi seistä tässä verisessä konfliktissa, hän kirjoittaa.

– On tullut sen aika, että Ukraina saa myös sotilaallista apua, aivan kuten Yhdysvallat ja Nato-maat sille tarjoavat.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.

