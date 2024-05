Ministeri ihmettelee: SDP:n vaihtoehto on muutaman sivun powerpoint

Kokoomuspoliitikot ihmettelivät tiistaina eduskunnan täysistunnossa SDP:n esittämää vaihtoehtoa taloudelle. Kokoomuksen ryhmäjohtaja Matias Marttinen kysyi, oletteko ”SDP:ssä ollenkaan tiedostaneet ja ymmärtäneet, miten vakava Suomen julkisen talouden tilanne on”.

– Me tarvitsemme voimakkaita toimia heti tästä hetkestä eteenpäin, jotta velkaantuminen saadaan nyt hallintaan. Sen sijaan näissä SDP:n lakanoissa on valtavasti ilmaa. Aivan kuin tyhjää tynnyriä koputtelisi, pelkkä kumina kuuluu, Matias Marttinen sanoi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Satojen miljoonien osalta on todettu vain pelkästään säästöjä, jotka ovat vaikka määräaikaisia, ja samaan aikaan te ette tuo minkäänlaisia toimenpiteitä vaikka työllisyyden kasvun osalta taas vastaavasti esille. SDP:n linja on siis kiihtyvä velkaantuminen ja voimakkaat veronkorotukset.

– Niilläkö tämä maa tästä suosta nousee? Voin sanoa teille, että ei nouse.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoi kaikkien tietävän, että ”Suomi erittäin vaarallisesti velkaantuu ja päätökset, joita joudutaan tekemään, jotta velkaantuminen saadaan hallintaan, ovat kovia”.

Hän sanoi suhtautuvansa vakavasti, jos oppositiostakin löytyy vakavia vaihtoehtoja.

– SDP:n osalta: tämä on muutaman sivun powerpoint, jota te esitätte, Sanni Grahn-Laasonen näytti SDP:n talouspapereita.

– Täällä ei ole ollenkaan avattu näitä lukuja, mistä nämä säästöt muodostuisivat, jos niitä täältä edes löytyy, ja tässä ainoa vakuuttava sarake on tämä tulosopeutus eli veronkorotusten pitkä lista. Varmasti jossain on siis aineisto, johon voi tutustua tämän powerpoint-aineiston lisäksi, koska tämä ei käytännössä ole minkään tasoinen vaihtoehto.

Grahn-Laasonen sanoi olevansa huolissaan, koska ”SDP kuitenkin on aikaisemmin ollut puolue, joka ottaa talouden vakavasti, joka valtionhoitajapuolueena on tuonut realistisia vaihtoehtoja, mutta tässä ovat muutamat powerpoint-slaidit. Me odotamme kyllä, jos teidän koneenne voisi tuottaa oikeita ideoita”.