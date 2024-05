Kilpikonnatankit lähetettiin eteenpäin – isku päättyi nolosti

Ukrainan rintamalle ilmaantui loppukevään aikana useita Venäjän ”kilpikonnapanssarivaunuja”, jotka oli varustettu räjähdelennokeilta suojaavilla metallilevyillä.

Latomaisia rakennuksia muistuttavien viritelmien katoille oli lisätty elektronisia häirintälaitteita. Ne ilmeisesti kätkivät sisäänsä neuvostovalmisteisen T-72-panssarivaunun.

Muun muassa Donetskin alueella havaituille ”kilpikonnatankeille” on naureskeltu, mutta osa asiantuntijoista pitää ratkaisuja loogisena sopeutumisena etulinjan oloihin. Videolinkillä ohjattavat FPV-droonit uhkaavat Venäjän moderneimpaan kalustoon lukeutuvia T-90-panssarivaunuja, mutta niiden tehoa voidaan vähentää merkittävästi metallilevyjen tai -häkkien kaltaisilla suojilla.

Ukrainan asevoimat on julkaissut uuden videon kilpikonnatankkien hyökkäyksestä. Isku päättyi nolosti, sillä molemmat vaunut tuhottiin FPV-drooneilla.

Tiedustelulennokin kuvaamalla videolla näkyy, kuinka tankit lähestyvät puolustajan asemia metsän laidalla kulkevaa hiekkatietä pitkin. Räjähdelennokki iskeytyy toisen vaunun etuosaan, minkä jälkeen se suojautuu ajamalla puiden sekaan.

Toinen tankki etenee hitaasti tykistökranaatin räjähtäessä sen lähellä. Tankki ajaa peltoaukean yli ja avaa tulen. Se ehtii ampua muutaman laukauksen päätykillään ennen uuden FPV-droonin iskua. Videolla näkyy, kuinka miehistö pakenee pian vaunusta. Kilpikonnatankki jää palamaan taistelukentälle.

Two Russian tanks converted to blyatbarns, attacking Ukrainian positions. Both were taken out by FPV drones. pic.twitter.com/93J40rmijW

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 26, 2024