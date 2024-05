Alexander Stubb: Tulemme tunnustamaan Palestiinan valtion – ”kyse siitä, mikä on ajoitus”

Suomi tulee aikanaan tunnustamaan Palestiinan valtion osana kahden valtion kokonaisratkaisua, totesi tasavallan presidentti Alexander Stubb tiedotustilaisuudessa maanantaina Tallinnassa. Stubb on parhaillaan kolmipäiväisellä valtiovierailulla Virossa.

– Suomen tulokulma on se, että emme ole pro Israel, emmekä pro Palestiina, vaan olemme pro rauha. Kannatamme kahden valtion mallia ja tulemme jossain vaiheessa tunnustamaan Palestiinan valtion. Kannatamme myös Palestiinan YK-jäsenyyttä. Kyse on siitä, mikä on ajoitus, missä kohdassa on tarkoituksenmukaista, että Suomen kaltainen valtio tunnustaa Palestiinan. Me tulemme sen tekemään, Stubb sanoi tiedotustilaisuudessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Kolme Euroopan maata – Norja, Irlanti ja Espanja – ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan valtion 28. toukokuuta.

Stubb korosti tiedotustilaisuudessa, että Suomi ei ole lähettämässä joukkoja Ukrainaan, mikäli tällainen pyyntö Ukrainalta tulisi jossain vaiheessa. Tasavallan presidentti muistutti, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ei kannata koskaan spekuloida eikä esittää hypoteettisia argumentteja tilanteesta, joka ei ole tullut eteen.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi maanantaina, että länsimaiden pitäisi harkita uudelleen Ukrainalle toimittamiensa aseiden käytön rajoituksia Venäjän alueella.

– Kunhan sotaa käydään kansainvälisen oikeuden puitteissa, niin en näe siinä mitään suurempaa ongelmaa. Emme me pane minkäännäköisiä tiukempia ehtoja Ukrainalle, miten aseita tullaan käyttämään. Venäjä on se, joka rikkoo kansainvälisiä lakeja ja toimii kyynisesti. Meidän ei pidä sitoa ukrainalaisten käsiä, Stubb kommentoi tiedotustilaisuudessa Stoltenbergin kannanottoa.

Stubbin valtiovierailun teemoina ovat muun muassa Suomen ja Viron kahdenväliset suhteet, turvallisuus ja puolustus, energia-asiat ja kriittinen infrastruktuuri.

Maanantaina Stubb tapasi Viron presidentti Alar Karisin.

Stubb piti myös Viron parlamentissa riigikogussa puheen Suomen ja Viron suhteista.